Bon plan : le mythique MacBook Air M1 est en chute sur Cdiscount 🔥

Improbable ! Le nouveau MacBook Air M1 bénéficie d'une généreuse remise sur le site de Cdiscount. Cette offre spéciale ne va pas rester longtemps en ligne, c'est la première fois que cet ordinateur portable chute sous les 1 000€.

© Apple

Apple a levĂ© le voile sur le nouveau MacBook Air M1 Ă la fin de l’annĂ©e 2020. Ă€ l’occasion d’un Ă©vĂ©nement dĂ©diĂ©, la marque Ă la pomme a prĂ©sentĂ© toute sa gamme d’ordinateurs dotĂ©e de la puce M1, un processeur maison qui offre plus de puissance Ă tous les modèles du constructeur. C’est un tournant majeur dans l’histoire du fabricant, ce sont des appareils ultra-portables qui n’ont pas de concurrence.

Pour les French Days, Cdiscount nous a rĂ©servĂ© une offre choc sur ce MacBook Air M1. L’ordinateur portable voit son prix chuter Ă 999 euros au lieu de 1 129 euros, soit 130 euros de remise sur un modèle qui a tout juste 6 mois d’existence sur le marchĂ©. C’est la première fois que son prix est aussi bas, il ne faut pas manquer une telle opportunitĂ©.

Pour voir cette offre sur le MacBook Air M1, c’est par ici :

Voir l’offre sur Cdiscount

Apple n’aime pas les remises, c’est peu dire. Le constructeur mise sur son image et son positionnement haut de gamme sur le marchĂ© au point qu’il ne fait jamais de remise – mĂŞme lors d’opĂ©rations Ă l’instar de ces French Days. Pour espĂ©rer pouvoir rĂ©duire les coĂ»ts tout en profitant de la qualitĂ© Apple, il faut aller voir sur les sites revendeurs comme Cdiscount. Et encore, les offres sont très rares.

N’attendez pas trop avant de passer Ă l’action et de choisir le MacBook Air M1 sur Cdiscount, il y a de fortes chances que l’offre disparaisse en quelques heures : c’est le meilleur prix disponible depuis la sortie de l’appareil. L’ordinateur portable est souvent en rupture chez les marchands revendeurs mĂŞme quand il est proposĂ© Ă son tarif de base. Nul doute que cette vente Ă©clair va ĂŞtre prise d’assaut par le public.

Quelles qualités pour ce MacBook Air M1 ?

Les ordinateurs portables d’Apple sont très populaires sur le marchĂ© depuis plusieurs annĂ©es. La marque Ă la pomme a su proposer des modèles plus esthĂ©tiques et plus lĂ©gers que les appareils dĂ©jĂ prĂ©sents sur le marchĂ©, elle se positionne — comme Ă son habitude, sur le segment très premium. Le MacBook Air M1 dispose de la mĂŞme apparence que la version prĂ©cĂ©dente, vous avez le choix entre plusieurs coloris (gris, gris sidĂ©ral et or).

L’un des points forts du MacBook Air M1 tient dans sa lĂ©gèretĂ©. Cet ordinateur portable ne pèse que 1,29 kilo, il est Ă©galement très fin. C’est parfait si vous souhaitez profiter d’un appareil que vous pouvez transporter facilement lors de tous vos dĂ©placements, sans qu’il ne prenne trop de place dans votre sac. D’autre part, il a le mĂ©rite d’ĂŞtre très silencieux mĂŞme en forte utilisation, car il ne dispose par d’un ventilateur.

La grosse mise Ă jour de ce MacBook Air est l’arrivĂ©e de la nouvelle puce M1. Grâce Ă ce processeur dĂ©veloppĂ© par Apple, les performances de processeur sont jusqu’à 3,5 fois plus Ă©levĂ©es tandis que le processeur graphique est jusqu’à 5 fois plus rapide que la gĂ©nĂ©ration antĂ©rieure. Pour faire simple, ce modèle est un concentrĂ© de puissance pour un rendu très apprĂ©ciĂ© qui reste facile Ă dĂ©placer au quotidien.

Le MacBook Air M1 peut aussi se vanter de proposer une bien meilleure autonomie que le modèle prĂ©cĂ©dent. Il peut tenir jusqu’à environ 20 heures pour une utilisation standard et jusqu’à 15 heures pour la navigation sur le web. Peu d’ordinateurs portables premium sont capables de faire aussi bien : cela veut dire que vous pouvez travailler au moins une journĂ©e mĂŞme si vous avez oubliĂ© le chargeur ou que vous ĂŞtes loin d’une prise.

Sinon, ce MacBook Air est Ă©quipĂ© d’un bel Ă©cran Retina avec une diagonale de 13,3 pouces. On retrouve aussi le Magic Keyboard, l’accès Ă l’assistant intelligent Siri ou encore Touch ID. Toutes ces fonctionnalitĂ©s confèrent aussi Ă cet ordinateur portable un positionnement premium qui justifie son succès auprès du public après quelques mois sur le marchĂ©. C’est une aubaine de pouvoir retrouver ce modèle Ă un tel prix sur Cdiscount, il s’agit d’une très bonne occasion pour rĂ©aliser un investissement tout en rĂ©alisant des Ă©conomies.

Cdiscount, le champion de ces French Days

Cdiscount commence les French Days très fort avec cette offre Ă©clair sur le MacBook Air M1. L’ordinateur portable a dĂ©jĂ droit Ă un excellent rapport qualitĂ©-prix mĂŞme sans remise, en grande partie grâce Ă sa puissance par la nouvelle puce d’Apple. Avec cette remise immĂ©diate, le modèle passe sous la barre des 1 000 euros alors que son prix de base est de 1 129 euros, c’est le moment de passer le cap.

Dans le cas oĂą vous prenez le MacBook Air M1 sur ce site e-commerce, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de la politique du retour proposĂ© par le marchand en ligne — que ce soit les French Days ou non. Il est possible de rendre le produit jusqu’Ă 14 jours après sa rĂ©ception, sachant que le retour est gratuit et que la plateforme vous rembourse Ă 100%. D’autre part, vous pouvez aussi vous faire livrer dans les 24 heures après la commande (selon l’heure de la validation) si vous ĂŞtes client du programme Cdiscount Ă volontĂ©.

Le MacBook Air M1 mis en avant par Cdiscount profite de la mĂŞme garantie que chez Apple, soit deux ans. Vous avez aussi la possibilitĂ© de vous rendre dans les boutiques officielles du constructeur afin de profiter des compĂ©tences du Genius Bar en cas de question, il faut alors prendre rendez-vous sur le site officiel. En somme, tous les avantages sont les mĂŞmes sauf le prix, qui est en forte baisse. N’attendez pas trop longtemps, la vente flash va certainement partir très vite.

Pour accĂ©der Ă l’offre sur le MacBook Air M1, c’est ici :

Voir l’offre sur Cdiscount