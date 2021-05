Blizzard confirme l’annulation de sa BlizzCon 2021

L’éditeur vidéoludique prévoyait de revenir en fin d’année dans un nouvel évènement présentiel. Ce ne sera finalement pas le cas, mais une prochaine date est déjà fixée.

© Blizzard

Face au covid-19, les conventions se suivent et se ressemblent. Après l’IFA, qui a finalement annulé son édition 2021 pour se prémunir contre une situation sanitaire encore incertaine, c’est au tour de Blizzard d’annuler sa prochaine BlizzCon. En février, l’éditeur vidéoludique s’était contenté d’une discrète BlizzConline, qui avait notamment mis à l’honneur la voleuse de Diablo IV, ainsi que les nouvelles extensions pour le MMORPG World of Warcraft et Hearthstone. En 2021, l’entreprise avait promis aux fans le retour d’une édition présentielle à la fin de l’année. Des prévisions trop optimistes pour Blizzard, qui ne sera finalement pas en mesure de tenir son engagement.

Diablo IV et Overwatch 2 se font désirer

C’est hier mercredi, que Blizzard a confirmé la nouvelle sur son site officiel, en expliquant : “Les difficultés et les incertitudes constantes de la pandémie ont impacté notre capacité à avancer de manière fluide sur les différents fronts et nous avons dépassé le point où nous aurions été en mesure de mettre en place le type d’événement que nous avions en tête pour vous en novembre”. La BlizzCon ne fera donc pas son retour en présentiel cette année. Pour toutes celles et ceux qui attendaient des nouvelles de Diablo IV et du FPS Overwatch 2, il faudra donc prendre son mal en patience.

Pour autant, le prochain rendez-vous est déjà pris. Blizzard a en effet annoncé que sa prochaine BlizzCon serait finalement prévue début 2022. D’ici là, l’éditeur vidéoludique espère sans doute que la situation aura suffisamment évolué pour permettre un semblant de retour à la normale. Tout comme le CES 2022, il s’agira d’un évènement hybride, accessible à la fois en ligne et en présentiel.