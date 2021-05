Acer dévoile les nouveautés de sa gamme gaming Predator

Acer a pensé à la communauté de gamers en mettant à jour certains de ses produits phares de la gamme Predator.

Acer vient d’annoncer l’élargissement de sa gamme Predator, des ordinateurs portables, écrans et PC dédiés au gaming. Si certains de ces produits sont des nouvelles arrivées, d’autres sont les mises à jour de produits déjà existants, notamment pour les PC Predator.

Des nouveaux écrans pour tous les types de gamers

Tout d’abord, Acer a dévoilé trois nouveaux modèles d’écrans Predator. Il s’agit des Predator CG437K S, Predator X38 S et Predator X28. Ces trois écrans sont tous certifiés VESA DisplayHDR et proposent chacun des fonctionnalités qui satisferont tous les types de joueurs. Le Predator CG437K S offre le plus grand écran de tous avec ses 42,5 pouces. Il est doté d’une compatibilité Nvidia G-Sync et dispose d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il sera disponible au mois de novembre au prix de 1599€.

Dans un style plus affirmé, on retrouve le moniteur Predator X38 S et son écran incurvé de 37,5 pouces. Celui-ci est plus orienté eSport et s’adresse donc aux joueurs expérimentés. Il affiche un taux de rafraîchissement de 175 Hz overlocké. Il est compatible Nvidia G-Sync Esports et dispose du Predator Game Mode. Il sera disponible en septembre au prix de 2199€.

Enfin, le troisième écran présenté est le Predator X28, qui offre un écran de 28 pouces avec un taux de rafraîchissement de 155 Hz overlocké. Il est compatible Nvidia G-Sync et G-Sync Esports. De plus, il dispose de la technologie BlueLightShield Pro qui filtre la lumière bleue pour moins vous fatiguer les yeux. Celui-ci sera disponible en août au prix de 1199€.

Les PC Predator nouvelle génération

En ce qui concerne la gamme de PC Gaming, Acer la met à jour avec des processeurs de nouvelle génération ainsi que les nouveaux GPU Nvidia GeForce RTX série 30. Ceux-ci permettront aux joueurs de pouvoir s’adonner à leurs activités les plus exigeantes comme le stream, la création de contenu ou le montage vidéo. Tout d’abord on retrouve le Predator Orion 3000. Il est doté d’un processeur Intel Core i7 11ème génération ainsi que d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070, alimentée par l’architecture Ampère. Il sera disponible en octobre au prix de 949€.

En ce qui concerne la gamme Nitro 50, on retrouve les Nitro 50-120 et 50-620. C’est une gamme qui offre le choix aux joueurs entre des processeurs AMD ou Intel. Dans le Nitro 50-120 on retrouve le processeur AMD Ryzen 9 5900 Series, tandis que dans le Nitro 50-620, on retrouve le processeur Intel Core i7 11ème génération. Ils disposent tous deux d’une carte graphique Nvidia GeFore RTX 3060 Ti. Ils seront disponibles en octobre également au prix de 799€.

Acer met à jour ses portables Triton et Helios

Enfin, Acer a présenté les nouveautés concernant la gamme d’ordinateurs portables Predator, qui a également été mise à jour avec des processeurs nouvelle génération. Le Predator Triton 500 SE, qui est un ordinateur portable en édition spéciale, dispose d’un écran Mini LED 165 Hz de 16 pouces. Il contient un processeur Intel Core i9 11ème génération et une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080. Il arbore un design épuré et sobre, pour les gamers utilisant également leur ordinateur dans le milieu professionnel et souhaitant donc rester discret. Enfin, il dispose d’une autonomie allant jusqu’à 12h. Il sera disponible en juillet au prix de 1999€.

Ensuite, nous avons le Predator Helios 500 et son formidable écran 17,3 pouces. Celui-ci dispose de deux options d’affichage : un écran Mini LED 4K 120Hz, ou un écran FHD 360Hz. Il contient également un processeur Intel Core i9 11ème génération ainsi qu’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080. Il sera disponible en juin au prix de 2499€.

Pour ce qui est des accessoires, Acer a dévoilé un nouveau routeur 5G ainsi qu’une souris gaming. Le routeur CPE Predator Connect X5 5G est en réalité le premier routeur CPE 5G compatible avec Intel Killer au monde. Il peut connecter jusqu’à 256 appareils en Wi-Fi 6 et il est doté de l’Intel Killer Control Center. La souris se nomme quant à elle la Predator Cestus 335. Elle dispose d’un capteur PixArt 3370, peut monter jusqu’à 19 000 DPI, et contient près de 10 boutons.