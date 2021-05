French Days : à peine sorti, le Roborock S7 voit (déjà) son prix baisser sur AliExpress 🔥

Le robot aspirateur Roborock S7 est tout juste sorti qu'il est déjà à prix réduit. AliExpress se montre très convaincant avec une double offre pour les French Days. C'est le modèle le plus performant du marché, cette occasion est unique.

© Roborock

Le robot aspirateur Roborock S7 est un modèle autonome dévoilé par la marque il y a quelques semaines. Il s’agit d’un appareil premium capable de s’adapter à tous les types de sols. Il est capable d’aspirer la poussière mais aussi de passer la serpillière : cela vous fera économiser du temps et de l’énergie. Ce produit très haut de gamme offre un rapport qualité prix imbattable avec l’offre pour ces French Days.

AliExpress avance une remise qui fait passer le Roborock S7 à 490 euros au lieu de 549 euros avec le code FRMAY018. Pour avoir droit à la remise maximale, il faut renseigner ce code une fois que vous avez ajouté l’article à votre panier — juste avant de confirmer votre commande sur le site. Cela vous permet de faire 15 euros d’économie en plus pour atteindre un niveau historique.

Pour voir l’offre sur le Roborock S7, c’est ici :

Voir l’offre sur AliExpress

Il faut préciser que le nombre d’unités restantes est très limité sur AliExpress, vous pouvez accéder en direct à cette information directement sur le site marchand. Le Roborock S7 séduit déjà beaucoup de monde à son tarif par défaut depuis sa sortie, c’est encore plus vrai avec l’offre mise en avant pour les French Days. D’autre part, le coupon qui permet de faire des économies en plus peut disparaître à tout moment faute de stock, pensez à être rapide.

Le Roborock S7 est expédié par AliExpress depuis un entrepôt situé en Europe, vous êtes donc livré en moins d’une semaine et sans frais supplémentaires. En plus, vous avez jusqu’à 20 jours après la réception du colis pour changer d’avis. Si l’aspirateur robot n’est pas à votre goût, vous pouvez le rendre gratuitement pour vous faire rembourser à 100% par le marchand, c’est toujours rassurant lors d’un achat en ligne.

Choisir l’aspirateur Roborock S7

Le Roborock S7 est un des aspirateurs robots les plus récents sur le marché, il a été officialisé il y a peu de temps par le constructeur. Une fois de plus, la marque prouve son statut d’acteur premium sur son segment en dévoilant un modèle aux multiples capacités techniques : c’est le plus performant de tous les Roborock. Il avance plusieurs spécificités qui justifient déjà son succès au sein de sa catégorie. Nous avons pu réaliser un test du Roborock S7 et de confirmer ses performances en condition.

La première qualité du Roborock S7 tient dans le fait qu’il s’agisse d’un aspirateur robot capable d’aspirer la poussière et de passer la serpillière. Vous êtes assuré de ne plus avoir à vous soucier de ces 2 tâches car l’appareil est en mesure de s’en occuper à votre place. C’est parfait pour gagner du temps dans l’immédiat et dans la durée. La batterie de 5 200 mAh assure une autonomie d’environ 3 heures, autant dire que cela devrait s’avérer suffisant pour nettoyer la totalité de votre logement.

Le Roborock S7 peut se contrôler directement depuis les boutons, mais aussi depuis l’application dédiée (disponible sur iOS et Android) ainsi que le contrôle vocal via Alexa ou Google Assistant. À l’aide de l’application, vous avez la possibilité de déterminer des zones de nettoyages (pièces, etc) dans lesquelles vous souhaitez ou non que l’aspirateur robot fasse le ménage. Son système de détection est en mesure de se fier parfaitement aux indications afin de respecter les espaces concernés.

Les technologies présentes sur le Roborock S7 assure aussi à l’aspirateur de détecter le type de surfaces sur lequel il se trouve. L’environnement est analysé grâce à un dispositif d’ultrasons, ce qui évitera à l’appareil d’utiliser la serpillière s’il se trouve sur un tapis — celle-ci se surélève selon le sol. Globalement, vous êtes donc assuré que l’appareil saura combiner ces deux fonctionnalités (aspiration et serpillière) à la perfection, votre logement sera donc toujours propre.

Une offre à saisir maintenant sur AliExpress

Le Roborock S7 est un excellent aspirateur autonome, il profite d’un concentré de technologies qui offre toujours un résultat à la hauteur de sa catégorie. Peu de concurrents sont capables de proposer des modèles aussi avancés en termes de performances générales. C’est une aubaine de retrouver cet appareil en réduction chez AliExpress aujourd’hui, cela vous offre la possibilité de réaliser de belles économies sur un modèle qui est officiel depuis quelques semaines à peine.

Il faut noter que le Roborock S7 est régulièrement en rupture de stock sur AliExpress. Il a d’ailleurs été indisponible pendant plusieurs jours suite à sa sortie officielle, ce qui s’explique par le succès de la marque auprès du public. Avec cette offre, il est certain que le modèle va être pris d’assaut sur le site marchand. Il reste peu d’exemplaires encore disponibles, il faut mieux ne pas attendre trop longtemps pour en profiter.

N’oubliez pas d’ajouter le coupon AEFD2115 avant de valider votre commande du Roborock S7, cela vous assure de bénéficier de la réduction maximale. C’est le moment de faire des économies sur un nouveau modèle qui se présente comme un excellent investissement, sa robustesse vous assure une tranquillité d’esprit pendant plusieurs années.

Pour accéder à l’offre sur le Roborock S7, c’est par ici :

Voir l’offre AliExpress