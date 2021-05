Instagram permet désormais de cacher les compteurs de likes

D’abord imaginé comme un moyen de partager son enthousiasme et de communiquer entre internautes, les likes se sont rapidement imposés comme des outils de validation sociale pour les créateurs de contenus et internautes, pour qui ils représentent désormais le sacro-saint Graal. Consciente que cette course frénétique à la validation et la popularité peut être une source de mal-être chez ses utilisateurs, Instagram planche depuis 2019 sur un outil pour permettre de les cacher. Après plusieurs mois de test, la firme annonce le déploiement de sa nouvelle fonctionnalité qui permettra à ceux qui le souhaitent de rendre invisible le nombre de cœurs envoyés sur chaque publication.

