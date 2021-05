Sony confirme l’arrivée d’Uncharted 4 sur PC, et une PS5 rentable en juin

À l’occasion de son traditionnel Investor Day, Sony a dévoilé quelques bonnes nouvelles concernant la PS5 et l’arrivée d’Uncharted 4 sur PC.

Depuis le lancement de sa PS5 en novembre, Sony n’a pas vraiment rentabilisé son investissement. Malgré ses 7,8 millions d’exemplaires écoulés (rien que pour la version PS5 classique) et un succès mondial ayant conduit à des ruptures de stock généralisées, la nouvelle console japonaise n’est toujours pas lucrative. Rassurez-vous, la situation est sur le point de changer. À l’occasion de son Investor Day, Sony a en effet confirmé que la PlayStation 5 franchirait son seuil de rentabilité au début du mois de juin 2021, soit dans seulement quelques jours. La machine commencera donc à faire du profit, mais sera toujours aussi compliquée à trouver. Depuis son lancement, Sony doit faire face à une forte pénurie de semi-conducteurs notamment liée à la situation sanitaire. À noter que dans ses prévisions de rentabilité, le géant nippon n’intègre pas la Digital Edition de sa console. On ignore donc si cette dernière est déjà rentable pour le constructeur.

Uncharted 4 arrive sur PC

Après l’énorme succès d’Horizon Zero Dawn (lire notre test) au moment de son arrivée sur PC en août 2020, Sony compte bien investir au-delà de ses consoles. L’entreprise a ainsi confirmé l’arrivée d’Uncharted 4 : À Thief’s End (lire notre test) sur PC, sans date de lancement précise pour le moment. Un choix lucratif pour la marque. Si à l’époque le président de Sony Worldwide Studios, Hermen Hulst avait expliqué que tous les titres AAA de Sony n’avaient pas pour vocation d’arriver sur PC, le portage d’Horizon Zero Dawn aurait généré plus de 250% de retour sur investissement pour l’entreprise, rappelle le site de The Verge.