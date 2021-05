Avec ou sans dock, la Razer Viper Ultimate est au plus bas pour ces French Days

Pour les French Days, l'excellente souris gaming sans fil Razer Viper Ultimate est presque à moitié prix !

La Razer Viper Ultimate sur son dock de recharge © Razer

La Razer Viper Ultimate est une excellente souris gaming qui saura satisfaire tous les joueurs. Sans fil, précise, fiable et avec suffisamment de boutons, elle convient à 99% des usages gaming. Commercialisé à 149 euros lors de son lancement, la Fnac et Amazon cassent littéralement le prix de ce petit bijou : 79 euros pour la version “nue” chez les deux marchands, c’est presque moitié prix et c’est, à notre connaissance, le prix le plus bas jamais atteint pour cette souris Razer. Amazon propose également la version avec son dock de rechargement, pratique et assez “stylé”, pour 129 euros, soit 40 euros de moins que le 169 euros demandés habituellement. C’est un chouette rabais pour ce chouette accessoire, qui n’est toutefois pas indispensable.

Rapide comme la vipère

Comme son nom l’indique, la Viper Ultimate est une resucée de la Viper classique. Cette version se distingue principalement pour sa connectivité sans fil via un dongle 2,4 GHz pour un maximum de rapidité. Cela se fait en ajoutant 5 grammes sur la balance, ce qui, en pratique, ne changera pas grand-chose en termes de sensations. Le capteur évolue également avec un PMW3399 de PixArt : 20 000 ppi, accélération maximale de 50G, et 99,6% de précision de captation, difficile de faire mieux. On retiendra donc une chose, que vous soyez un gamer du dimanche, ou champion d’esport, ce n’est pas la Viper Ultimate qui vous fera manquer un headshot, ou quoi que ce soit d’autre.

La Viper Ultimatique embarque 5 boutons principaux utilisables, clics droit et gauche, molette et deux boutons sur la tranche. Ces derniers se trouvent à gauche et à droite — pour 7 boutons au total, mais 5 utiles donc à moins de savoir cliquer avec votre auriculaire. Cela rend en revanche la souris parfaitement ambidextre puisqu’elle est conçue symétriquement. Vous pourrez également modifier la sensibilité du capteur via des boutons, mais ces derniers sont situées sous le mulot, vous ne pourrez pas facilement effectuer le changement en pleine action. C’est un peu dommage, mais il faut avouer que l’on a rarement besoin de le faire en pleine partie.

Sans grande surprise, la Viper Ultimate arbore un éclairage RGB au niveau de son logo, mais pas de sa molette comme le font d’autres modèles. Si vous optez pour la station de recharge, cette dernière dispose également d’une LED RGB pour un maximum d’effet. Grâce à elle, vous n’aurez pas besoin de penser à recharger la batterie de votre souris régulièrement. C’est particulièrement utile chez Razer dont la mécanique recharge est assez pénible. Le connecteur USB étant propriétaire, on est obligé de l’utiliser pour charger sa souris. Or, le câble est également utilisé pour le support USB déporté pour le dongle sans-fil (qui n’est pas obligatoire, mais utile pour garantir une connexion fiable). À chaque recharge il faudra donc débrancher le dongle, brancher sa souris, s’en servir en filaire le cas échéant pendant la charge et recommencer l’opération inverse. Avec la station, vous posez votre souris dessus en faire de journée et l’histoire est réglée. On l’aura donc compris, si la station n’est pas essentielle, c’est un vrai gain en termes de “qualité de vie”, sans oublier que cela donne un peu de style à votre setup.

Comme tous les produits Razer, la Viper peut être configuré via l’application Razer Synapse. Complète, vous pourrez presque tout changer grâce à elles : sensibilité, mise en veille, fonction des boutons, polling et même effectuer un calibrage en fonction de la surface sur laquelle elle est posée. À ce sujet, le capteur de Viper fonctionne sur presque tous les types de surfaces, mais les joueurs savent à quel point il est préférable d’utiliser un vrai tapis de souris tant le rapport “gain de confort / prix” est en faveur du confort. La souris n’en sera que plus précise par ailleurs.

