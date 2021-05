Horizon Forbidden West : voici les 14 premières minutes de gameplay

Découvrez Aloy et Erend dans un tout nouvel environnement, beaucoup plus exotique et graphiquement impressionnant.

© Sony

Lors de son dernier State of Play, qui a eu lieu hier dans la soirée, Sony a encore une fois frappé fort. L’entreprise avait annoncé que ce State of Play serait dédié au prochain jeu Horizon Forbidden West, qui devrait arriver dans la seconde moitié d’année. Si l’on espérait secrètement obtenir une date de sortie officielle, il n’en est rien. Toutefois, Sony a abattu une de ses plus belles cartes en nous offrant 14 minutes de gameplay époustouflantes. Les graphismes semblent être à la hauteur de la réputation de la PS5, le gameplay a été diversifié et on a pu apercevoir une tribu mystérieuse dont le pouvoir nous est encore inconnu.

Tout d’abord, on a pu observer une nette différence avec Horizon Zero Dawn en termes d’environnement. Celui de son sequel est remarquablement plus fourni, avec plus de texture et de complexité. L’environnement est jouable sur plusieurs niveaux, et même sous l’eau. Si cette mécanique existait déjà dans le premier opus, ici, elle a été exploitée à fond avec des décors sous-marins bien plus fournis et plus colorés, ainsi que de nouvelles créatures mécaniques aquatiques.

En plus de cela, nous avons pu observer de plus près quelques-uns des personnages importants de l’histoire, à savoir les membres d’une tribu au pouvoir incroyable. Tout le long de la vidéo, ces personnes tiennent Erend en captivité sans que l’on sache pourquoi, et Aloy cherche donc à le libérer. Au niveau des scènes de combats, nous avons eu un petit aperçu de l’arsenal d’Aloy, qui reste semblable à celui dans Horizon Zero Dawn, avec quelques nouveautés au menu. Tout ceci met donc l’eau à la bouche des fans de la franchise et nous rend d’autant plus impatient de savoir quand est-ce que l’on pourra en profiter sur nos consoles.