L’idée est dans les cartons de Twitter depuis un moment, et elle semble se concrétiser chaque jour un peu plus. Twitter va modifier son modèle financier, en misant sur une formule avec abonnement. Annoncée en 2020 par Jack Dorsey, cette nouvelle offre se dessine à mesure que les leaks fleurissent sur les Internets. Cette fois-ci, c’est l’oiseau bleu qui nous donne plus d’information sur Twitter Blue dans l’App Store d’Apple. Dans une mise à jour de sa page sur le magasin d’application d’Apple, on peut lire « Achats In-App : Twitter Blue (2,99 dollars) ».

Repérée par Jane Manchun Wong, qui avait déjà dévoilé plusieurs détails de l’offre grâce au reverse engineering, cette fuite permet de confirmer la somme qui sera demandé mensuellement à tous les utilisateurs ayant souscrit à cette offre. Elle a même pu souscrire et devenir ainsi la première utilisatrice payante du réseau social. Pour l’instant, Twitter n’a pas souhaité répondre aux sollicitations des médias et confirmer ou non cette information. Néanmoins, il devient assez clair que c’est la direction qui sera prise par le réseau social.

Twitter confirms “Twitter Blue”, which costs $2.99 per month by publicly including such In-App Purchase on the App Store

For testing, I’ve become the first paying Twitter Blue customer 😅

Twitter Blue comes with Color Themes as well as custom App Icons

Reader Mode coming soon https://t.co/RxQHwi6apl pic.twitter.com/UC7kfNS9PE

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 27, 2021