PlayStation Plus et Xbox Live Gold : quels sont les jeux gratuits du mois de juin ?

Sony et Microsoft font le plein de jeux pour le mois de juin, de quoi ravir les membres de leurs services respectifs.

© Sony

Après l’annonce de l’arrivée de Ghost N’ Goblins gratuitement pour les abonnés PlayStation Plus, il était temps pour Sony de dévoiler les jeux gratuits du mois de juin. Ils sont trois au total et débarquent dès le 1er juin. Tout d’abord, il y aura le jeu Operation : Tango qui sera disponible uniquement sur PS5. C’est un jeu d’espionnage en ligne et en co-op dans lequel vous « devrez réussir des missions dangereuses aux quatre coins d’un monde futuriste aux technologies ultra-avancées ». Ensuite, un autre jeu inédit, Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown fera son arrivée sur PS4 uniquement. Il s’agit d’une version retravaillée du titre avec de nouvelles fonctionnalités en ligne. Il sera disponible pendant deux mois pour les abonnés au PlayStation Plus. Enfin, le dernier jeu offert sera Star Wars Squadrons, disponible sur PS4 et PS5. Il s’agit d’un jeu de combat aérien situé dans l’univers iconique de Star Wars.

Le Xbox Live Gold fait aussi peau neuve en juin

De son côté, Microsoft a également dévoilé les prochains jeux offerts dans le cadre de l’abonnement au Xbox Live Gold, compris dans le Xbox Game Pass Ultimate. Sur Xbox One et Xbox Series X, les jeux The King’s Bird et Shadows : Awakening seront disponibles. Le premier est un jeu de plateforme artistique qui sera disponible du 1er au 30 juin. Le second est un jeu d’aventure épique situé dans un monde fantastique et démoniaque. Il sera disponible du 16 juin au 15 juillet.

Puis, grâce à la rétrocompatibilité, les abonnés pourront également profiter des titres NeoGeo Battle Coliseum et Injustice : Gods Among Us. NeoGeo Battle est, comme son nom l’indique, un jeu de combat par équipes. Injustice est quant à lui également un jeu de combat dans lequel s’affrontent quelques-uns de vos super-héros préférés issus de l’univers DC Comics. Ils seront respectivement disponibles du 1er au 15 juin et du 16 au 30 juin.