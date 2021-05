French Days : le VPN CyberGhost s’y met, il casse son prix

Vous voulez un VPN performant à prix mini ? Nous avons ce qu’il vous faut avec cette offre CyberGhost à seulement 2€.

Vous souhaitez vous protéger contre les attaques possibles en ligne et avoir accès à des fonctionnalités intéressantes ? Alors vous devez savoir que ce qu’il vous faut c’est un VPN (Virtual Private Network). Ces logiciels accessibles à tous servent à chiffrer les données que vous laissez sur le net et à masquer votre adresse IP.

De cette façon, vos informations personnelles et votre identité ne sont pas visibles et vous êtes à l’abri de tous les risques. Mais ces outils vont plus loin, en vous proposant notamment une navigation anonyme ou le contournement des géo-blocages.

Parmi les meilleurs VPN du marché en 2021, on trouve le fournisseur CyberGhost, et ce dernier affiche aujourd’hui une promotion unique à 2€ par mois seulement. Pour en savoir plus, c’est par ici :

Pourquoi choisir CyberGhost VPN est judicieux

Si vous ne connaissez pas CyberGhost, laissez-nous vous le présenter brièvement. Ce logiciel tient une place de choix sur la scène des VPN car il dispose de paramètres de sécurité et de fonctionnalités très avancées.

En effet, CyberGhost chiffre vos données selon la norme AES de 256 bits et camoufle votre adresse IP sans qu’aucune fuite DNS ne soit à déplorer. La protection est donc optimale dès la seconde où vous l’activez. Pour ce qui est des options supplémentaires qu’il propose, CyberGhost a aussi de quoi vous séduire.

Ce VPN permet en effet de contourner tous les géo-blocages à travers son vaste réseau de plus de 6 900 serveurs implantés dans 90 pays autour du monde. Ainsi, vous pourrez débloquer différentes librairies Netflix, mais aussi regarder les chaînes de télévision étrangères chez vous, la télévision française depuis l’étranger, ou encore tous les sites web dont l’accès est restreint.

De la même façon, CyberGhost vous permet aussi de procéder à des téléchargements de torrents optimaux grâce à des serveurs pensés pour le trafic P2P. Ils sont dotés d’une excellente vitesse de connexion et offrent un degré d’anonymat poussé.

De plus, l’application de CyberGhost est disponible pour tous vos équipements (ordinateur, tablette, téléphone, TV connectée) et permet jusqu’à 7 connexions simultanées pour un seul abonnement. Ce sont donc une multitude de possibilités qui s’offrent à vous avec ce logiciel.

Contrairement à ce que vous pensez peut-être, il n’y a nullement besoin de dépenser des sommes astronomiques pour bénéficier de cet excellent VPN. La preuve en est : CyberGhost est en ce moment en réduction à -83%.

Cette offre est valable sur le forfait d’une durée de trois ans proposé par le logiciel, et vous fait cadeau de 3 mois de protection supplémentaires, de manière totalement gratuite. Le prix habituel de CyberGhost VPN étant de 11,99€ par mois, il passe alors à seulement 2€, ce qui induit une économie sur chaque facture qui s’élève à quasiment 10€. Cela s’appliquant à la totalité de la période de souscription, ce sont ainsi près de 390€ que vous allez pouvoir économiser, ce qui est assez énorme.

Bien que cette offre à 2€ par mois seulement soit très attractive, il est toutefois possible que vous hésitiez à passer le cap – d’autant que l’abonnement est à régler en un seul paiement de 78€.

Heureusement, CyberGhost a pensé à tout. Ce VPN propose 45 jours de garantie de remboursement. Vous pouvez donc souscrire à cette offre sans plus attendre, en ayant la certitude d’être intégralement remboursé si jamais vous souhaitez arrêter durant cette période.

