Box internet : SFR brade sa fibre à 10 euros, Bouygues Telecom va encore plus loin 🔥

Ce week-end, les box Internet de Bouygues Telecom et SFR sont à 9,99 et 10 euros par mois. Si vous cherchez la fibre à un prix défiant toute concurrence, c'est maintenant qu'il faut y aller. Dans les dernières années, on n'a pas vu de prix aussi agressif.

© Pixabay / ivke32

Choisir une nouvelle box Internet est devenue beaucoup plus simple au fil du temps. La procĂ©dure pouvait encore sembler un peu complexe il y a quelques annĂ©es, ce n’est plus le cas. Changer d’offre vous permet de rĂ©silier directement votre contrat actuel au profit de l’offre de votre choix. Ce week-end reprĂ©sente une excellente opportunitĂ© pour changer de formules, deux opĂ©rateurs font chuter très lourdement les prix.

Bouygues Telecom et SFR proposent tous deux des offres exceptionnelles sur leur box Internet : vous pouvez profiter de la fibre Ă 10 euros par mois. Les deux FAI se livrent une bataille sans mercis : après les forfaits mobiles il y a quelques semaines, c’est aux box de faire leur masterclass. Vous avez quelques jours pour en profiter, la fin des offre est imminente.

Voir l’offre Bouygues Telecom

Pour changer de box Internet, vous devez ĂŞtre nouveau client. Si vous ĂŞtes dĂ©jĂ client chez Bouygues Telecom par exemple, vous n’avez pas la possibilitĂ© d’accĂ©der Ă l’offre en cours. Tout le but de ces offres est d’attirer de nouveaux utilisateurs, ce qui explique cette particularitĂ©.

Bouygues Telecom, la box Internet Ă moins de 10 euros

Bouygues Telecom est un acteur rĂ©putĂ© dans le secteur des box Internet depuis plusieurs annĂ©es. Le fournisseur a le mĂ©rite de proposer plusieurs offres avec un prix très bas la première annĂ©e, celles-ci restent flexibles et accessibles. En plus, vous avez droit Ă l’excellent service client de la sociĂ©tĂ© en ligne comme en boutique, cela peut s’avĂ©rer utile en cas de question sur votre abonnement. L’une des formules se distingue particulièrement ce week-end, la promotion est très agressive.

La Bbox Fit est la box Internet la plus compĂ©titive de la gamme de Bouygues Telecom. Elle dispose dĂ©jĂ d’un très bon rapport qualitĂ©-prix mĂŞme sans remise, la promotion fait encore baisser son tarif. L’abonnement tombe Ă 9,99 euros par mois seulement pour la fibre en haut dĂ©bit (300 Mb/s en tĂ©lĂ©chargement) ainsi que les appels illimitĂ©s vers les fixes. Ă€ noter que cette formule n’inclut pas l’option TV, elle s’avère donc parfaite si vous n’avez pas de tĂ©lĂ©viseur. Sinon, le tarif et l’engagement sont d’un an.

Pour voir cette box Internet, c’est par ici :

Voir l’offre Bouygues Telecom

Si cette box Internet est la plus accessible de la gamme, Bouygues Telecom ne se limite pas Ă cet abonnement. Il propose deux autres offres qui sont Ă©galement en promotion ce week-end, c’est parfait pour rĂ©pondre aux attentes d’un très grand nombre de clients. Une fois de plus, le prix affichĂ© est valable pendant un an — comme la durĂ©e de l’engagement auprès du fournisseur.

La Bbox Must est le bon compromis de cette gamme de box Internet : elle revient Ă 21,99 euros par mois pour la fibre avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en download), les appels vers les fixes et mobiles puis un dĂ©codeur TV 4K et 180 chaĂ®nes TV. C’est l’offre qu’il vous faut si vous souhaitez profiter de l’option TV Ă un tarif abordable.

Enfin, la Bbox Ultym est la dernière box Internet de Bouygues Telecom. Cette formule très premium est à 27,99 euros par mois pour la fibre avec le ultra haut débit (2 Gb/s en download), les appels illimités vers les fixes et mobiles, un accès au service Cafeyn, un bonus (clé 4G, Canal+ Series, etc) et une installation premium.

Toutes les box Internet s’accompagnent d’une durĂ©e d’engagement d’un an. Après cette pĂ©riode, vous pouvez très bien quitter le fournisseur sans avoir besoin de vous justifier. Bouygues Telecom affiche le dĂ©tail de ses offres de manière très transparente sur son site officiel. Attention, toutes les offres en cours se terminent dans quelques jours. Il peut aussi prendre en charge jusqu’Ă 100 euros de frais de rĂ©siliation quand vous prenez son abonnement.

SFR, la box Internet avec la Fibre et la simplicité

SFR est le concurrent direct de Bouygues Telecom, les deux fournisseurs sont des concurrents directs. Celui-ci propose une gamme de box Internet qui comprend deux formules diffĂ©rentes : SFR Fibre et SFR Fibre Power. Celles-ci ont le mĂ©rite de proposer un meilleur dĂ©bit que les formules rivales sur le marchĂ©. Aujourd’hui, cet acteur incontournable dĂ©voile une promotion de folie avec un prix mini.

Dans le cadre de son offre spĂ©ciale Mes jours Fibre, la box Internet SFR Fibre voit son tarif baisser de façon très spectaculaire. L’abonnement passe Ă 10 euros par mois (au lieu de 38 euros par mois) pour la fibre en très haut dĂ©bit (500 Mb/s en download et 500 Mb/s en upload) avec les appels illimitĂ©s vers les fixes et 160 chaines TV.

Pour dĂ©couvrir cette box Internet SFR Fibre, c’est par ici :

Voir l’offre SFR

Le tarif de cette box Internet est valable pendant un an, vous ĂŞtes certain de bĂ©nĂ©ficier du meilleur prix pendant toute cette pĂ©riode. Après les 12 mois, il remonte Ă 38 euros par mois — c’est le montant de base de la formule. C’est simple, cette offre vous fait Ă©conomiser 336 euros par rapport Ă l’abonnement sans promotion, autant dire que le montant reste considĂ©rable.

La pĂ©riode d’engagement est d’un an avec cette box Internet. C’est aussi l’annĂ©e pendant laquelle vous bĂ©nĂ©ficiez du prix le plus bas, rien ne vous empĂŞche de partir avant la hausse de tarif après les 12 mois. Dans ce cas, vous pourrez rĂ©silier sans justificatif auprès du fournisseur quand bon vous semble.

Comme en atteste notre comparateur de box Internet, l’offre de SFR se place parmi les meilleures formules du marchĂ©. Et pour cause, la Fibre propose un rĂ©seau plus rapide que la majoritĂ© de ses concurrents prĂ©sents sur le marchĂ©. On note aussi que cet acteur peut se charger de rĂ©gler jusqu’Ă 100 euros de frais de rĂ©siliation auprès de votre fournisseur actuel afin de vous assurer une transition en douceur. Une fois de plus, ces offres vont bientĂ´t se terminer, il ne faut pas attendre trop longtemps.