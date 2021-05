C’est bientôt les 20 ans de l’iPod, énorme surprise à l’horizon ?

Le 23 octobre 2001, Apple lançait l’iPod premier du nom. Décliné en de multiples modèles dans les années qui ont suivi, le baladeur a rencontré un immense succès commercial et critique, avant qu’Apple ne se hisse durablement comme l’une des entreprises tech les plus profitables au monde en lançant l’iPhone et l’iPad.

Malgré son histoire rocambolesque, Apple a finalement décidé d’abandonner l’iPod en juillet 2017, ou presque. Si l’iPod Touch — qui n’est autre qu’un iPhone sans connexion cellulaire — a bien été conservé au catalogue, les modèles historiques comme l’iPod Classic, l’iPod Shuffle ou l’iPod mini ont bel et bien été arrêté. Il faut dire qu’avec l’émergence de la musique en streaming, un jeu auquel se prête la firme avec Apple Music, ce type de produit n’a plus grand intérêt de nos jours.

À l’approche des 20 ans de ce produit qui a clairement changé la perception d’Apple auprès du grand public, difficile d’imaginer que l’entreprise ne prépare pas une petite surprise cet automne. C’est en tout cas ce qu’affirment plusieurs leakers, qui estiment qu’Apple pourrait sortir un modèle inédit en fin d’année pour faire honneur à l’iPod.

Les rumeurs les plus fortes envisagent le lancement d’un nouvel iPod Touch, qui remplacerait l’actuel modèle vendu par Apple, bien loin des canons actuels et très onéreux pour ce qu’il offre. Ainsi, la firme de Cupertino pourrait lancer un iPod touch totalement remanié, piochant ses codes de design à la fois du côté de l’iPhone 12 et du nouvel iMac M1 aux multiples coloris.

In November 2020, Apple added ‘iPod touch’ to their Apple Music PR blurb. Well now we know why. This Fall Apple is planning to release the next version of the iPod touch. Thanks to @AppleLe257 for sourcing info & @Apple_Tomorrow for the renders! pic.twitter.com/ImQQj3hxDc

— Steve Moser (@SteveMoser) May 21, 2021