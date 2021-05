Bon plan : le prix du MacBook Air M1 est bradé pour les French Days 🔥

Le nouveau MacBook Air M1 d'Apple bénéficie d'une offre spéciale à ne (surtout) pas rater sur Cdiscount. Il chute sous les 1 000 euros, ce qui en fait le meilleur rapport qualité prix de tout le marché. Mais attention, cette vente flash ne va pas durer longtemps, le stock est restreint.

Les nouveaux Mac ont Ă©tĂ© officialisĂ©s par Apple il y a quelques mois. Tous les nouveaux ordinateurs — dont l’excellent MacBook Air ont un bel avantage : ils sont Ă©quipĂ©s de la dernière puce M1. Ce processeur a Ă©tĂ© conçu par le constructeur, il offre un gain de puissance et de performances immenses. Cette nouvelle gamme premium se place parmi les meilleurs modèles au monde.

Ă€ l’occasion des French Days, Cdiscount fait très, très fort en mettant en avant une offre spĂ©ciale. Le MacBook Air M1 tombe Ă 999 euros au lieu de 1 129 euros, cela reprĂ©sente 130 euros de rĂ©duction. L’ordinateur est disponible depuis la fin de l’annĂ©e 2020, c’est une folie de pouvoir le retrouver Ă un tel prix chez le marchand en ligne français. Il s’agit du meilleur prix sur ce modèle depuis sa sortie.

Apple ne fait jamais de rabais sur ses produits, qu’il s’agisse du MacBook Air M1 ou du reste de la gamme. Le constructeur prĂ©fère privilĂ©gier son image de marque premium auprès du public, sachant que ses appareils s’Ă©coulent dĂ©jĂ très bien mĂŞme Ă leur tarif de base. Le seul moyen de faire baisser les tarifs est de se rendre sur les sites de revendeurs autorisĂ©s comme Cdiscount.

MĂŞme chez Cdiscount, il y a des chances que cette vente flash sur le MacBook Air M1 ne dure pas bien longtemps. L’ordinateur portable a dĂ©jĂ connu des ruptures de stock depuis sa sortie mĂŞme quand il n’Ă©tait pas Ă prix rĂ©duit. Avec cette rĂ©duction immĂ©diate de 130 euros, il risque d’attirer Ă©normĂ©ment de monde. Mieux vaut ne pas attendre trop longtemps avant de passer Ă l’action.

Le MacBook Air M1, un ordinateur portable boosté à la technologie

Apple a su apporter de la nouveautĂ© sur le marchĂ© des ordinateurs portables. La marque Ă la pomme a imaginĂ© des appareils Ă©lĂ©gants et lĂ©gers, sans pour autant lĂ©siner sur les performances techniques. Loin de lĂ , car il s’agit de modèles premium qui dĂ©passent leurs concurrents sur de nombreux points, c’est le cas du MacBook Air M1 dĂ©voilĂ© par le constructeur lors d’un Ă©vĂ©nement dĂ©diĂ© fin 2020.

Un des points forts du MacBook Air M1 rĂ©side dans sa lĂ©gèretĂ©. Apple avait dĂ©voilĂ© le premier modèle il y a quelques annĂ©es en indiquant que celui-ci pouvait rentrer dans une enveloppe de grande taille. Son poids est de seulement 1,29 kilo, c’est un ordinateur portable parfait pour tous les utilisateurs nomades. Si vous comptez l’utiliser pour le travail, vous pourrez facilement le glisser dans votre sac pour le transporter partout lors de vos dĂ©placements. S’il reste fin et lĂ©ger, ce modèle n’oublie pas les performances techniques, c’est tout simplement un monstre de puissance.

Comme les autres modèles de cette nouvelle gamme, le MacBook Air M1 est Ă©quipĂ© de la nouvelle puce M1 d’Apple. Ce processeur a un double usage, il offre plus de puissance aux ordinateurs portables, mais il permet aussi au constructeur de s’Ă©manciper un peu plus de son fournisseur de longue date Intel. En consĂ©quence, il promet des performances jusqu’à 3,5 fois plus Ă©levĂ©es et un processeur graphique jusqu’à 5 fois plus rapide que la version prĂ©cĂ©dente. Il a aussi l’avantage de ne pas faire de bruit mĂŞme après plusieurs heures d’utilisation, il n’a pas de ventilateur.

Le MacBook Air M1 avance une autonomie jusqu’à environ 20 heures pour un usage classique et jusqu’à 15 heures pour la navigation. Vous pouvez aisĂ©ment travailler pendant une journĂ©e mĂŞme si vous avez oubliĂ© votre chargeur ou que vous n’ĂŞtes pas Ă proximitĂ© d’une prise. Peu d’ordinateurs portables disponibles sur le mĂŞme crĂ©neau que ce modèle sont capables de faire aussi bien. Si l’esthĂ©tique de ce modèle est la mĂŞme que le prĂ©cĂ©dent, Apple propose une mise Ă jour robuste de toutes les performances de cet appareil, le rĂ©sultat est largement Ă la hauteur.

Plus globalement, ce MacBook Air M1 a droit Ă toutes les caractĂ©ristiques habituelles. Il profite d’un Ă©cran Retina de 13,3 pouces. Touch ID vous offre la possibilitĂ© de dĂ©verrouiller l’ordinateur portable directement avec votre empreinte digitale comme sur les iPhone. Sinon, ce modèle est aussi dotĂ© du Magic Keyboard et de l’assistant intelligent Siri. Ces options accompagnent les performances techniques de l’appareil pour un rendu ultra haut de gamme, c’est une opportunitĂ© de trouver cette remise chez Cdiscount.

Cdiscount, leader de cette Ă©dition des French Days

Les French Days sont mis Ă l’honneur chez Cdiscount. Pour cette nouvelle Ă©dition, le marchand en ligne n’hĂ©site pas Ă faire passer le tarif du MacBook Air M1 sous la barre des 1 000 euros, ce qui vous laisse la possibilitĂ© d’Ă©conomiser 130 euros. Vous ĂŞtes certain de profiter d’un ordinateur portable très performant tout en restant lĂ©ger et fin, c’est parfait pour une utilisation professionnelle depuis chez vous ou en extĂ©rieur, mais aussi pour le divertissement.

Si vous ĂŞtes client du programme Cdiscount Ă VolontĂ©, vous pouvez ĂŞtre livrĂ© en 24 heures seulement selon l’heure de commande — l’indication de la date de livraison est mise en avant sur le site marchand. D’autre part, vous pouvez choisir de retourner le produit pendant les 14 jours qui suivent la rĂ©ception de la commande. Dans ce cas, le renvoi est gratuit et la plateforme vous rembourse en intĂ©gralitĂ©. C’est parfait pour avoir droit Ă une seconde chance suite Ă votre achat en ligne, mais on ne doute pas des capacitĂ©s du MacBook Air M1 Ă vous convaincre.

Du cĂ´tĂ© des avantages, il faut aussi prĂ©ciser que le MacBook Air M1 est garanti pendant deux ans si vous le prenez chez Cdiscount, c’est la mĂŞme durĂ©e que dans les boutiques officielles Apple. Il est Ă©galement possible de se rendre dans les magasins pour obtenir des renseignements auprès du Genius Bar. C’est la mĂŞme chose que si vous preniez l’ordinateur portable sur le site de la marque, sauf que le prix est plus bas. Pensez Ă faire vite pour profiter de l’offre flash.

