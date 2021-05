Samsung : le Galaxy S21 se prend une claque sur le store officiel 🔥

Les Samsung Galaxy S21 sont visés par une offre à ne pas manquer sur le store officiel. Avec tous les avantages, vous pouvez réduire les coûts de quelques centaines d'euros sur votre prochain smartphone. C'est une offre spéciale French Days, elle ne va pas durer longtemp

Les Samsung Galaxy S21 ont provoquĂ© un fort engouement auprès du public lors de leur sortie il y a quelques mois. Depuis leur arrivĂ©e sur le marchĂ©, il n’est pas rare qu’ils soient en rupture de stock sur le site officiel ou quelques coloris et formats restent indisponibles pendant plusieurs jours. Pour les French Days, Samsung rĂ©gale ses clients avec de nombreux avantages qui permettent de rĂ©aliser des Ă©conomies de plusieurs centaines d’euros.

Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra sont les trois modèles qui composent cette nouvelle gĂ©nĂ©ration de smartphones premium. Ils se positionnent tous comme des versions haut de gamme sur le marchĂ©, au point qu’ils placent parmi les tĂ©lĂ©phones les plus puissants au monde en 2021. Ă€ raison, car ils sont dotĂ©s de tout le savoir-faire technique du constructeur n°1 sur le marchĂ©.

Les Samsung Galaxy S21 sont tous visĂ©s par de nombreux avantages, ceux-ci peuvent ĂŞtre un peu diffĂ©rents selon le modèle tandis que certains concernent toute la gamme. Peu importe la version, le site officiel vous offre une paire de Galaxy Buds Live gratuite Ă l’achat d’un de ces smartphones. Le Galaxy S21+ et S21 Ultra chutent de 50 euros si vous prenez la version en 256 Go, elle tombe ainsi au prix de la version en 128 Go… Sauf que vous avez plus de stockage pour moins cher. D’autres arguments sont encore Ă l’honneur aujourd’hui, vous pouvez dĂ©couvrir le dĂ©tail directement sur la boutique officielle.

Pourquoi il faut craquer maintenant sur le Samsung Galaxy S21 ?

Samsung est le roi des smartphones premium sur le marchĂ©, il prouve son statut de leader chaque annĂ©e lorsqu’il dĂ©voile une nouvelle gamme. Cette gĂ©nĂ©ration composĂ©e de trois Galaxy S21 prouve — une fois de plus, les capacitĂ©s de la marque Ă se renouveler pour proposer une excellente mise Ă jour des modèles prĂ©cĂ©dents. Ceux-ci sont largement Ă la hauteur des attentes du public en matière de performance. Ces trois appareils sont visĂ©s par une offre inĂ©dite quelques mois Ă peine après leur sortie, c’est le moment de passer Ă l’action pour rĂ©duite vos coĂ»ts.

La boutique officielle met en avant de nombreux avantages, plusieurs d’entre eux prennent dĂ©jĂ fin dans quelques jours, il faut mieux se dĂ©pĂŞcher. Le premier argument Ă le mĂ©rite de concerner le Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. En prenant un de ces modèles sur le site, vous profitez d’une paire de Galaxy Buds Live (d’une valeur de 169 euros). Ces Ă©couteurs sans fil sont eux aussi premium, ils se dotent de la rĂ©duction de bruit active en plus d’autres fonctionnalitĂ©s haut de gamme. L’appareil est ajoutĂ© directement Ă votre panier quand vous avez sĂ©lectionnĂ© le tĂ©lĂ©phone de votre choix.

L’autre avantage Ă prendre en compte s’adresse uniquement aux Samsung Galaxy S21+ et S21 Ultra en coloris exclusifs et uniquement disponibles sur le site officiel. Si vous sĂ©lectionnez un de ces modèles, la version en 256 Go baisse au prix de celle en 128 Go, vous Ă©conomisez donc 50 euros sur votre smartphone. C’est la certitude de stocker toutes vos photos, vidĂ©os et autres donnĂ©es sans limite… Le tout Ă tarif rĂ©duit. C’est aussi Ă prendre en compte lors du choix de votre modèle.

Les autres arguments avancĂ©s par la boutique officielle visent tous les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra peu importe le coloris et le format de stockage. Le bonus Ă la reprise de votre tĂ©lĂ©phone actuel est fixĂ© Ă 100 euros pour quelques jours. Cette somme s’additionne au montant de base qui peut dĂ©jĂ ĂŞtre Ă©levĂ© si vous avez un tĂ©lĂ©phone rĂ©cent. Selon votre modèle, cela peut vite reprĂ©senter quelques centaines d’euros que vous Ă©conomisez en prenant le dernier smartphone premium de la gamme.

L’achat d’un Samsung Galaxy S21 vous fait cumuler 5% en Samsung Rewards, le pourcentage dĂ©pend du prix du modèle que vous choisissez. Le montant est ajoutĂ© directement Ă votre compte sur le site officiel, vous pouvez l’utiliser directement pour votre prochain d’achat. C’est une occasion d’Ă©conomiser sur des accessoires (coques, etc), mais aussi des appareils plus onĂ©reux qui embarqueront aussi tout le savoir-faire du constructeur.

Le programme de location Up2You vous offre la possibilitĂ© de louer votre Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Dans ce cas, la marque fait baisser la facture du premier versement de 80 euros. Pour ce faire, il faut renseigner le code MAI80 avant la date du 31 mai. Si vous n’ĂŞtes pas un connaisseur du système, tous les dĂ©tails sont disponibles sur le site officiel.

Les French Days Ă l’honneur chez Samsung

Samsung s’illustre lors de cette Ă©dition des French Days. Tous les avantages proposĂ©s par la marque font baisser le prix de votre Galaxy S21 de plusieurs centaines d’euros selon le modèle. Vous pouvez vous rendre sur la boutique officielle pour dĂ©couvrir les offres auxquelles vous avez droit en fonction du tĂ©lĂ©phone que vous souhaitez prendre, le fonctionnement du site permet de s’y retrouver très facilement. Dans tous les cas, c’est une offre qui fait plaisir Ă votre lors de cette opĂ©ration made in France.

Les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra sont tous des modèles premium, mais ils ont certaines diffĂ©rences Ă considĂ©rer lors de votre choix. Les tailles et les batteries des smartphones sont respectivement de 6,2 pouces, 6,7 pouces et 6,8 pouces et 4 000 mAh, 4 800 mAh et 5 000 mAh. Le Galaxy S21 Ultra profite logiquement de la meilleure offre photo. Dans tous les cas, il s’agit d’Ă©cran OLED avec taux de rafraichissement de 120 Hz, la charge rapide concerne tous les appareils de cette gamme.

En termes de points communs, tous ces Samsung Galaxy S21 sont compatibles avec le rĂ©seau 5G. Selon votre zone gĂ©ographique, cela peut dĂ©jĂ s’avĂ©rer utile pour profiter d’un rĂ©seau encore plus performant et rapide. Sinon, vous en profiterez pleinement d’ici quelques mois quand il sera dĂ©ployĂ© dans toutes la France plutĂ´t que de devoir changer de smartphone.

Les Galaxy S21 peuvent se vanter d’ĂŞtre Ă©quipĂ©s de la puce Exynos 2100, il s’agit d’un des processeurs les plus puissants au monde pour les smartphones Android. Ce dernier contribue largement aux performances des smartphones, qu’il s’agisse du traitement des images, de l’expĂ©rience de navigation ou encore de l’optimisation de la batterie. En somme, pas de risque de latence mĂŞme quand vous ĂŞtes inspirĂ© par vos jeux mobiles favoris.

Samsung met en avant un dĂ©lai de rĂ©tractation de 14 jours sur son site officiel. En cas de besoin, vous avez tout ce dĂ©lai pour renvoyer le tĂ©lĂ©phone (gratuitement), suite Ă quoi vous ĂŞtes remboursĂ© Ă 100%. C’est parfait si vous avez encore un dernier doute sur ce smartphone lors de cet achat en ligne. N’attendez pas trop longtemps, les ruptures de stock risquent d’avoir lieu en quelques heures.

