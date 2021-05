Samsung : achetez une Galaxy Tab S7, une deuxième est offerte 🔥

Samsung dévoile une offre inédite pour les French Days. Si vous achetez son excellent tablette tactile Galaxy S7 (ou S7+), vous aurez le droit à une seconde tablette offerte. C'est une excellente occasion de partir sur la plus premium des tablettes sous Android.

Ă€ l’occasion des French Days, Samsung dĂ©voile une offre folle sur ses tablettes Galaxy Tab S7 et S7+. Si vous prenez un de ces modèles sur le site officiel — en version 128 Go ou 256 Go, vous avez droit Ă une tablette Galaxy Tab A offerte. Pour le plus grand modèle, c’est une Tab A8 qui est incluse, tandis que la Tab S7 vous donne le droit Ă une Tab A de 8 pouces.

La Samsung Galaxy Tab S7 est une rĂ©fĂ©rence sur le marchĂ© mondial des tablettes. DĂ©voilĂ©e par la marque au cours de l’Ă©tĂ© 2020, elle s’illustre comme un modèle incontournable auprès du public. C’est une vraie surprise de voir que le site officiel offre une Galaxy Tab A lorsque vous prenez l’un des deux modèles. Par contre, les stocks sont limitĂ©s sur la boutique, il y a des chances que l’offre disparaisse très vite.

La Galaxy Tab S7, la tablette premium de référence

Les Galaxy Tab S7 et S7+ sont les tablettes les plus haut de gamme de la marque de Samsung. Elles se distinguent sur le marché grâce à des caractéristiques haut de gamme pour un tarif qui reste accessible. Si cette offre sur le site officiel ne fait pas baisser leur prix, vous recevez gratuitement une tablette Galaxy Tab A. Vous pouvez très bien décider de revendre cette dernière, ce qui vous permet de réduire largement vos coûts.

Les tablettes Samsung Galaxy Tab S7 bĂ©nĂ©ficient de belles spĂ©cificitĂ©s techniques. On retrouve un Ă©cran d’une taille respective de 11 pouces et 12,4 pouces pour un taux de rafraichissement de 120 Hz. Globalement, les 2 modèles profitent d’un design sobre et efficace, les bordures restent assez fines tandis que le dos de l’appareil est très Ă©purĂ©.

Les Galaxy Tab S7 et S7+ ont aussi le mĂ©rite de s’utiliser Ă la façon d’un ordinateur portable. Elles pèsent 500 et 575 grammes, c’est parfait pour pouvoir les transporter facilement lors de vos dĂ©placements. D’autre part, elles ne prennent pas beaucoup de place dans votre sac. Vous pouvez utiliser l’appareil pour le divertissement, mais il correspond aussi parfaitement Ă un usage professionnel. Celui-ci saura se montrer assez performant pour rĂ©pondre Ă vos attentes, il propose ni plus ni moins que la puissance d’un PC portable.

En termes de puissances, les Galaxy Tab S7 et S7+ tournent Ă l’aide d’une puce Snapdragon 865+, il s’agit d’un des derniers processeurs de la marque Qualcomm. Vous ĂŞtes assurĂ© de pouvoir naviguer sur la tablette en toute tranquillitĂ© sans risque de latence lorsque vous changez d’application par exemple. Il est possible de retrouver facilement ses diffĂ©rentes applications, mais aussi de travailler plus simplement avec le nouveau mode DeX.

Les Galaxy Tab S7 et S7+ s’illustrent aussi avec leur puissante autonomie. On retrouve des batteries de 8 000 mAh et 10 909 mAh, peu d’appareils prĂ©sents sur le marchĂ© sont capables de faire aussi bien que les tablettes de Samsung.

D’autre part, les Samsung Galaxy Tab S7 et S7+ ne lĂ©sinent pas sur l’offre photo. Elles sont dotĂ©es d’une camĂ©ra avant et d’un triple capteur photo sur le dos avec un capteur principal de 13 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 123° et un capteur de 5 Mpx. La qualitĂ© sonore n’est pas non plus mise de cĂ´tĂ©, les deux tablettes embarquent 4 haut-parleurs Dolby Atmos.

Globalement, ces Samsung Galaxy Tab S7 et S7+ sont d’excellentes tablettes, elles peuvent aussi bien ĂŞtre utilisĂ© pour des finalitĂ©s professionnelles que personnelles. Vous avez tout le loisir de regarder des contenus en streaming ou de naviguer sur le web, mais Ă©galement de travailler partout — que ce soit depuis votre bureau, votre logement ou lors de vos dĂ©placements en train par exemple. Cette offre sur la boutique officielle est une opportunitĂ© Ă saisir dès maintenant.

Une promotion de haut vol signée Samsung

L’offre de Samsung est impressionnante, le site officiel vous offre une Galaxy Tab A (Tab A7 ou Tab A 8″) pour l’achat d’une tablette Galaxy Tab S7 et S7+. Il s’agit d’un modèle ultra lĂ©ger que vous pouvez utiliser au quotidien pour le divertissement, c’est une opportunitĂ© de pouvoir l’obtenir gratuitement en prenant la version premium sur la boutique.

Dans le cas oĂą vous craquez pour la Galaxy Tab S7 ou S7+, Samsung propose une politique de retour de 14 jours après la rĂ©ception de votre commande. Sur ce dĂ©lai, vous pouvez choisir de renvoyer l’article gratuitement pour bĂ©nĂ©ficier d’un remboursement intĂ©gral sur votre achat. C’est parfait si vous hĂ©sitez encore Ă passer le cap en choisissant cette tablette directement en ligne, il s’agit d’une deuxième chance qui s’avère rassurante — quoique l’appareil ne devrait pas vous dĂ©cevoir.

N’attendez pas trop longtemps pour prendre la tablette Galaxy Tab S7 ou S7+ sur le site officiel. Les French Days suscitent beaucoup d’engouement pour un appareil qui sĂ©duit dĂ©jĂ beaucoup de monde mĂŞme quand il n’est pas visĂ© par une offre, la vente flash en cours renforce encore son attrait auprès du public. Les ruptures de stock risquent d’arriver très vite.

