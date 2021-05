Forfait mobile : fini les dépenses inutiles, 10 Go est à 4,99€ (Orange)

Vous ne voulez pas sortir plus de 5 euros par mois pour votre forfait mobile ? Vous voulez profiter du réseau Orange (jusqu'à la 5G) ? Le MVNO Prixtel se place comme un acteur imbattable ce week-end.

© Kuroko Ukou - Unsplash

En quelques années, le prix moyen du forfait mobile a été quasiment multiplié par 3. Il faut vraiment tomber au bon moment pour trouver une offre qui soit moins chère et toute aussi complète. Pour ce week-end spécial French Days, il y a un seul opérateur qui se distingue : Prixtel. Le MVNO offre le meilleur forfait mobile sans engagement du marché. Et de loin.

Vous cherchez un forfait mobile qui soit pas trop cher, souple et très complet en data ? Ne cherchez pas plus loin. Avec cet opérateur, vous pouvez par exemple obtenir 10 Go de data par mois pour seulement 4,99 euros. Cela répondra aux besoins d’une majorité des français, il n’en faut pas plus. Et pour ceux qui ont un usage très intensif de leur smartphone, il y a une offre avec 60 Go pour 7,99 euros. Ou 200 Go (en 5G) pour 24,99 euros.

Comment Prixtel se distingue avec son forfait

Prixtel ne propose pas un forfait mobile comme les autres. Son forfait mobile est évolutif : selon votre usage, vous payerez plus ou moins. Pour offrir un maximum de transparence aux clients, il y a un système de paliers de data mensuel. Selon le volume de données mobiles que vous utilisez sur un mois donné, vous serez facturé un montant (raisonnable).

Le cas du forfait mobile “Le petit” est le plus intéressant. Par défaut, Prixtel vous propose d’avoir les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 10 Go par mois pour 4,99 euros. Si ponctuellement vous avez besoin de 15 Go sur un mois, le prix montera alors à 7,99 euros (ce mois-ci uniquement). Si le mois d’après, vous avez besoin de 20 Go, il grimpera à 9,99 euros. Si vous en utilisez moins le mois suivant, le prix retombera plus bas.

Ce forfait mobile est non seulement ultra compétitif (10 Go pour 4,99 euros), mais il est aussi souple à tous les niveaux : vous avez le choix entre le réseau Orange ou SFR (à tout instant, vous pouvez demander à changer), il est sans engagement et il est neutre en carbone. Prixtel se plie en quatre pour ses clients, c’est vraiment un très bon choix.

Pour voir ce forfait mobile, c'est par ici :

Prétendre à un forfait mobile sur le réseau Orange pour 4,99 euros par mois (avec un volume décent de data) est incroyable. A titre de comparaison, RED by SFR vous offre en ce moment 1 Go pour 5€ par mois (sur le réseau SFR). Quant à Bouygues Telecom, il offre aussi 1 Go pour 4,99 euros par mois. Au final, vous avez donc tout intérêt à profiter de l’offre de ce MVNO.

On rappellera qu’il s’agit ici d’une offre spéciale qui coure sur la première année. Cette offre spéciale se termine déjà le 1er juin, il faudra donc y souscrire avant pour profiter de cette belle remise. Dans tous les cas, ce forfait mobile est sans engagement : vous pouvez donc résilier quand vous voulez. Mais encore une fois, même avec la hausse, il reste très compétitif face aux opérateurs traditionnels. Vous n’avez donc pas à vous inquiéter.

Que faire si vous avez d’un fort besoin en data ?

Vous utilisez beaucoup la 4G (voire la 5G) sur votre smartphone ? Vous êtes accro aux jeux sur mobile, aux réseaux sociaux ou aux vidéos en streaming ? Il faudra alors passer sur un forfait mobile plus généreux en data – mais tout aussi souple. Prixtel a deux autres formules qui ont aussi chacune 3 paliers. Ces paliers sont toutefois plus élevés pour répondre à des profils différents.

Notre formule préférée en ce week-end est celle baptisée “Le grand”. Elle comprend aussi les appels, SMS et MMS en illimité mais les paliers sont les suivants : 60, 80 et 100 Go par mois. Les prix sont respectivement de 7,99 euros, 9,99 euros et 12,99 euros par mois. Par exemple, vous pouvez avoir 60 Go pour 7,99 euros, ce qui est exceptionnel sur le marché. RED by SFR ou B&You sont quasiment au double.

Enfin, il y a le troisième et dernier forfait mobile de l’opérateur : Le géant. Comme son nom l’indique, c’est le plus généreux en données mobiles. Si vous avez un très fort usage en data (parce que vous partagez aussi votre connexion), c’est un excellent abonnement. Les paliers sont de 100, 150 et 200 Go par mois. Les prix sont de 14,99 euros, 19,99 euros et 24,99 euros sur la période. A noter que cela vous donne accès au réseau 5G d’Orange et SFR, ce qui n’est pas le cas des deux autres formules.

Un forfait contemporain

Prixtel nous régale ce week-end avec un forfait mobile contemporain : prix juste, qualité du réseau (Orange ou SFR) et personnalisation. Au final, vous avez tout pour avoir un opérateur fidèle dans la durée avec un abonnement à un prix raisonnable. Vous n’êtes pas engagé, vous pouvez résilier à tout instant si cela ne vous plait plus. On rappellera aussi que Prixtel est un opérateur neutre en carbone et il compense toutes les émissions de ses forfaits.

Pour en savoir plus, c'est par ici :

