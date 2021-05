Octave Klaba : après l’incendie de Strasbourg, OVH offre la sauvegarde automatique des données

OVH va offrir à tous ses clients la sauvegarde automatique de leurs données, a annoncé Octave Klaba, le patron de l'hébergeur. Une déclaration qui fait suite à l'incendie du data-center de Strasbourg.

© Bob Mical, CC BY-NC 2.0

La confiance des clients d’OVH s’est altérée suite à l’incendie, en mars dernier, de quatre data-centers de l’hébergeur basés à Strasbourg. Si la situation est peu à peu revenue à la normale, plusieurs entreprises ont définitivement perdu des données qui n’étaient pas sauvegardées en doublon.

Question de confiance

OVH propose des options payantes pour assurer la redondance des sauvegardes, mais ce sera bientôt du passé. À l’occasion de son passage Sur BFM Business, Octave Klaba le patron d’OVH a annoncé que l’ensemble des services et des clients bénéficieront désormais des sauvegardes, gratuitement. Une façon pour lui de « sortir de cette crise par le haut », et aussi de retrouver la confiance de clients échaudés.

Cette gratuité va certainement pousser l’ensemble de l’industrie de l’hébergement cloud à suivre OVH. Pour assurer ces sauvegardes, l’entreprise va mettre en place des data-centers en région parisienne : ils seront dédiés uniquement aux sauvegardes automatiques des données. Par ailleurs, OVH est en train de revoir les normes internes de construction de centres de données, qu’il s’agisse des centres actuels ou ceux à venir.

Suite à l'incendie du 10 mars dernier à Strasbourg, le fondateur d'OVH Octave Klaba annonce que "l'ensemble des services vont désormais avoir le back-up (sauvegarde), nous allons l'offrir" 🎙@chrisjaku, @olesovhcom pic.twitter.com/zwq53BOSiH — BFM Business (@bfmbusiness) May 25, 2021

Octave Klaba a aussi repris Blade, qui fournit Shadow, le service de cloud PC. Pendant son interview, il a plaidé pour le nuage, expliquant que si « vous toujours besoin d’un écran, d’un clavier et d’une souris », l’avenir sera de travailler en collaboration pour créer des choses « impossibles à faire » quand on est isolé. Blade sera au cœur de ces futures services collaboratifs, en plus du streaming de jeux dont c’est la spécialité.