Euro : gagnez votre place pour TOUS les matchs de la France

Avis aux fans de foot, Vivo fait gagner un ticket pour assister à tous les matchs de l'équipe de France pendant l'Euro. Avis aux fans de smartphones, les Vivo Y70 et X51 sont à des prix imbattables.

Partenaire officiel de l’Euro 2020, Vivo avait forcément quelques surprise dans son sac, mais en raison du décalage de l’événement sportif, elle a du les garder secrètes une peu plus longtemps que prévu. Toujours est-il que la marque s’implante chaque jour un peu plus en France et en Europe, et va très loin pour l’événement le plus européen qui soit : l’Euro. Jusqu’au 31 mai, Vivo organise un concours grâce auquel vous pouvez tenter de gagner votre place pour assister à TOUS les matchs de l’équipe de France, oui, tous, hébergements et trajets compris.

Pour participer, il faudra se rendre sur le compte Instagram de Vivo où vous trouverez toutes les modalités de participation au jeu. En résumé, il faudra poster en commentaires la meilleure définition du football, Vivo sélectionnera ensuite le meilleur commentaire le 1er juin et délivrera le sésame à l’heureux élu.

Participez au concours sur Instagram

Si vous n’êtes pas trop foot, mais plutôt smartphone, vous êtes aussi au bon endroit. Pour l’Euro 2020 et les French Days, la marque baisse drastiquement les prix de deux excellents téléphones de son catalogue : les Y70 et X51.

300 euros de réduction sur le Vivo X51

Le Vivo X51 est le flagship que la marque a choisi pour se lancer en France et elle a fait le bon choix puisque le téléphone est à la fois bien équilibré, performant et possède une petite facétie qui le distingue de ses concurrents grâce à son capteur photo arrière monté sur gimbal. jusqu’au 1er juin également, il est disponible à 499 euros, soit 300 euros de réduction sur son prix de lancement.

Plus techniquement, le X51 s’appuie sur un magnifique écran OLED de 6,56 pouces incurvé sur les côtés, qui est parfait pour regarder des séries, jouer ou pour de la simple navigation. Il profite d’ailleurs d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui fluidifie l’expérience. Le X51 5G est un smartphone haut de gamme qui vous offre des performances exceptionnelles. On retrouve, sous le capot, un processeur Snapdragon 765G et 8 Go de RAM. Cette association bien connue sur le segment haut de gamme permet de délivrer d’excellentes performances dans n’importe quelle application, ou jeu vidéo gourmand, en 3D.

Mais le plus gros avantage de ce téléphone et ce qui lui donne toute sa personnalité est certainement son aspect photo. Véritable champion dans le domaine, il est doté d’un module caméra « Big Eye » avec stabilisateur gimbal intégré pour assurer des photos nettes et des vidéos stables, même en mouvement et en condition de faible luminosité. À l’arrière du téléphone, on trouve un ensemble de 4 capteurs photo, avec un principal grand angle de 48 mégapixels équipé d’une stabilisation 5 axes et deux téléphotos. Du jamais vu sur le marché. Le X51 5G n’est pas en reste au niveau de son autonomie. Il est équipé d’une batterie de 4315 mAh, qui est compatible avec la charge rapide de 33 W. L’appareil peut donc se charger en un peu plus d’une heure. En cas d’utilisation normale, vous pouvez tenir 2 jours sans problème.

Bref, le smartphone est une belle réussite, en témoigne notre test du Vivo X51 auquel nous avons accordé la note de 9/10.

Vivo Y70 à seulement 199 euros : imbattable

Le Vivo Y70 a également droit à une superbe réduction, de pas moins de 110 euros. Il atterrit ainsi à 199 euros. L’occasion d’acquérir un smartphone de milieu de gamme au prix de l’entrée de gamme. Une très bonne affaire. Car lancé en fin d’année 2020, le Y70 est un smartphone qui offrait déjà de belles prestations pour son prix de lancement de 309 euros, mais avec 110 euros de réduction, c’est une affaire quasi imbattable. Cela permet de s’offrir un smartphone milieu de gamme au prix de l’entrée de gamme ou presque, en tout cas à moins de 200 euros. Cerise sur le gâteau pour cette période d’Euro, vous avez même droit à une coque exclusive.

Pour ce prix, vous trouverez des caractéristiques rarement, si ce n’est jamais, vues. L’un de ses principaux arguments est la présence d’un écran AMOLED de 6,44 pouces Full HD+ (2400 x 1080 pixels). Si l’OLED est désormais plus accessible qu’il y a quelques années, mais on ne le voit quasiment jamais sous la barre des 200 euros. À noter que vous trouverez derrière cette très belle dalle avec un capteur d’empreinte intégré.

Pour assurer l’utilisation quotidienne et même plus, vous y trouverez aussi un processeur Qualcomm Snapdragon 665 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage à ses côtés. C’est une configuration largement suffisante la grande majorité du temps qui vous permettra même de jouer à des jeux relativement gourmands. La photo n’est pas en reste sur ce smartphone, puisqu’on trouve un triple capteur au dos, avec un principal de 48 mégapixels. Enfin, le téléphone est compatible avec la charge rapide 33 W, ce qui vous permet notamment de récupérer 60 % de batterie en une demi-heure.

