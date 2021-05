OnePlus va faire souffler un vent du Nord le 10 juin

C’est officiel ! OnePlus présentera le successeur de son excellent smartphone de milieu de gamme le 10 juin prochain.

L’année dernière, OnePlus a opéré un revirement dans sa stratégie en élargissant sa gamme de smartphones avec le OnePlus Nord et en se lançant dans de nouveaux marchés, comme celui des écouteurs sans fil, ou, récemment, celui de la montre connectée avec la OnePlus Watch. La stratégie semble s’être montrée payante, puisque la marque a récemment revendiqué une croissance de 388% de ses ventes au cours du premier trimestre 2021.

Après l’excellent accueil auquel a eu droit le OnePlus Nord l’an dernier, la firme lancera son successeur le 10 juin prochain. « Nous sommes ravis d’annoncer un nouvel ajout à la gamme de produits Nord — le OnePlus Nord CE 5G — qui sera proposé aux utilisateurs en Europe et en Inde » explique la marque sur son blog, tout en nous conviant à l’événement sur Twitter.

Préparez-vous pour notre lancement d'été OnePlus. Bientôt. pic.twitter.com/EvBZtIcBEP — OnePlus France (@oneplus_fr) May 27, 2021

Pour l’heure, ce OnePlus Nord CE 5G reste encore bien mystérieux, et la firme reste bien avare à son sujet. « Nous avons ajouté quelques fonctions supplémentaires pour vous offrir un téléphone qui vous offre un peu plus que ce à quoi vous vous attendiez, à un prix encore plus abordable » explique-t-elle.

On sait néanmoins que le « CE » signifie ici Core Edition, et que le smartphone pourrait être vendu moins cher que son prédécesseur, d’après Pete Lau, big boss de la marque. Pour rappel, le OnePlus Nord premier du nom était vendu au prix de 399€. De plus, OnePlus devrait profiter de l’événement du 10 juin pour présenter le OnePlus Nord N200 5G, mais celui-ci sera avant tout réservé au marché américain.

WellPaper, un fond d’écran qui vous veut du bien

En parallèle de cette annonce, OnePlus lance WellPaper, une application Android destinée à améliorer votre bien-être numérique. En bref, il s’agit d’un fond d’écran dont les couleurs s’adaptent à votre consommation. Par exemple, si vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux, la couleur qui y est associée se fera plus présente sur votre écran d’accueil, et inversement. Dans les faits, il s’agit d’une alternative originale aux options permettant de scruter combien de temps vous avez passé sur vos applications, sauf qu’ici, ces informations sont accessibles en un clin d’oeil.