Bon plan hébergement web : Hostinger frappe fort avec cette offre

Il n'est pas nécessaire de se ruiner pour obtenir un hébergement web de qualité : Hostinger propose de grosses remises sur ses offres.

© Journal du Geek

Vous êtes à la recherche d’une bonne affaire afin d’obtenir un hébergement web pas cher ? Cela tombe bien car l’un des meilleurs hébergeurs web à l’heure actuelle propose de grosses promotions sur l’ensemble de ses plans.

Que vous ayez besoin d’un hébergement mutualisé, VPS, Cloud, Minecraft, cPanel, ou encore WordPress, vous allez forcément trouver votre compte. Nous vous en disons plus dans la suite de notre article.

Profiter des promotions chez Hostinger

Pourquoi opter pour l’hébergeur web Hostinger ?

Pourquoi est-il intéressant de privilégier Hostinger plutôt qu’un autre hébergeur web francophone ? D’après nous, les raisons sont nombreuses.

C’est tout sauf un hasard si nous considérons Hostinger comme étant l’hébergeur web de référence en 2021.

La première chose qu’il faut savoir à son sujet, c’est qu’il va vous garantir d’excellentes performances et une stabilité (uptime) plus que satisfaisante. L’ensemble de ses datacenters, dont un grand nombre sont localisés en Europe, sont certifiés tier 3 ce qui va vous permettre d’obtenir un taux de disponibilité supérieur à 99,98% sur une année.

Côté performances pures, si vous faites le nécessaire de votre côté, votre site chargera en moins d’une seconde (voire même une demi-seconde).

Le service d’hébergement proposé par Hostinger ne se résume pas qu’à cela. Il va aussi vous donner accès à de nombreuses fonctionnalités et avantages (nom de domaine gratuit, certificats SSL offerts, du crédit pour faire des campagnes Google Ads, mise à disposition d’un plugin de gestion de cache performant, etc).

Le support client est aussi, d’après notre expérience, l’un des points forts de l’hébergeur Hostinger. Vous pourrez contacter, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un agent grâce à une fonction de chat en direct. Les réponses seront toujours satisfaisantes et bienveillantes, et vous pourrez dialoguer en français avec le support bien évidemment.

Ce sont toutes ces raisons qui nous laissent penser qu’Hostinger est un excellent hébergeur web. Ceci étant dit, nous allons vous en dire plus sur les promotions actuellement en cours sur son site.

Les promos en cours chez Hostinger : jusqu’à -73% (et plusieurs centaines d’euros économisés)

Pendant quelques jours, l’hébergeur web Hostinger propose des réductions sur tous ses hébergements web. Peu importe ce que vous cherchez, vous allez avoir la possibilité de réaliser de belles économies.

Pour vous donner un ordre d’idée, il est possible d’obtenir jusqu’à -70% sur les plans mutualisés (ce qui représente une remise de 110 euros), ou encore -70% sur les hébergements web optimisés pour WordPress (cela équivaut à 456 euros économisés).

Comment profiter au mieux de ces promotions ? L’idéal est de vous engager sur la durée auprès de l’hébergeur car plus vous allez vous engager longtemps, plus les réductions seront conséquentes.

L’autre astuce que nous pouvons vous donner est d’utiliser notre code promo valable sur le site de l’hébergeur. Grâce à lui, vous allez pouvoir obtenir -10% de remise supplémentaire.

Le code promo qu’il faudra appliquer à votre commande est le suivant : JOURNALDUGEEK. Il faudra le renseigner avant de passer au paiement de votre commande.

Découvrir les offres en cours chez Hostinger

Nous tenons aussi à vous faire savoir qu’Hostinger propose avec l’ensemble de ses hébergements, une garantie satisfait ou remboursé valable 30 jours. Elle est sans conditions, ce qui vous offre en quelque sorte un essai sans engagement.