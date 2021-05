Far Cry 6 se dévoile dans une vidéo de gameplay inédite

Après avoir repoussé la date de sortie du titre en raison de la pandémie, Ubisoft révèle enfin à quelle date définitive sortira son prochain titre majeur.

Contre toute attente, Ubisoft n’a pas attendu le début de l’E3 pour donner des nouvelles de son prochain titre, Far Cry 6. Alors que l’Ubisoft Forward 2021 est prévu pour ce 12 juin à 21h, Ubisoft vient tout juste de dévoiler la toute première vidéo de gameplay du jeu, qui a désormais une date de sortie officielle. Far Cry 6 sortira le 7 octobre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Stadia. Cette vidéo nous donne à voir l’un des personnages clés en action, à savoir Dani Rojas.

Ce trailer nous montre Dani, une jeune femme, qui évolue en tant que membre de la résistance. En réalité, vous aurez le choix concernant le genre de votre personnage lorsque vous commencerez le jeu et vous pourrez choisir entre incarner un homme ou une femme. Vous pourrez également personnaliser votre apparence au fur et à mesure que vous progresserez dans l’histoire. On peut avoir un petit aperçu des armes disponibles ainsi que de l’environnement varié de Yara. Finalement, Ubisoft nous a montré beaucoup d’action, des explosions, des combats et un peu d’histoire, le tout en 4K. Si vous souhaitez visionner la vidéo de gameplay complète, il est préférable d’utiliser un support qui prend en charge la 4K.

Far Cry 6 a été annoncé il y a près d’un an, en juillet 2020. Le titre retracera l’histoire d’une petite île fictive du nom de Yara, qui est fortement inspirée par Cuba tant dans son histoire que dans son esthétisme. Après avoir été annoncé une première fois pour une sortie le 18 mars, Ubisoft s’est ravisé et sortira son titre sept mois plus tard que prévu.