Sony WF-1000XM4 : une vidéo officielle en fuite nous dévoile tout, ou presque

Une vidéo promotionnelle en fuite nous dévoile tout ce qu’il reste à savoir sur les Sony WF-1000XM4.

Deux ans après le lancement des WF-1000XM3, Sony s’apprêterait à lancer une nouvelle version de ses écouteurs haut de gamme, et ils ne cessent de fuiter depuis quelques semaines. C’est ainsi qu’après avoir eu droit à des images, une fiche technique et même un prix, voilà qu’une vidéo promotionnelle des Sony WF-1000XM4 fuite sur la toile.

Cette vidéo nous prouve que le lancement des écouteurs de Sony serait bien imminent. On y apprend également la présence de quelques nouvelles fonctionnalités qui n’avaient pas été divulguées jusque-là, comme le Speak-to-Chat, une option déjà présente sur le dernier casque haut de gamme de la marque et qui permet de mettre en pause la musique lorsque vous parlez.

La vidéo en fuite nous montre également que Sony a placé davantage de micro sur ses écouteurs, afin d’améliorer la réduction de bruit active — déjà excellente sur les WF-1000XM3 — mais aussi le mode « Transparence ». Tout comme le propose le casque Sony WH-1000XM4, les futurs écouteurs de la marque devraient proposer plusieurs scénarii, afin de s’adapter aux diverses situations de la vie courante : dans les transports en commun, dans la rue, à domicile, etc.

Enfin, la vidéo nous confirme que les WF-1000XM4 proposeront bel et bien le codec LDAC, et seront capables d’améliorer drastiquement le rendu sonore des musiques compressées a posteriori.

Sortie imminente ?

Pour rappel des autres rumeurs au sujet de ces écouteurs, ils sont attendus avec un design revu et surtout bien plus compact que leurs prédécesseurs, une excellente autonomie de 8 heures par écouteur avec l’ANC et 12 heures sans, une nouvelle puce Sony V1, et une certification IPX4.

D’après les dépôts auprès de la FCC, les écouteurs pourraient être lancés autour du 9 juin prochain, et ils pourraient être vendus 279,99€ en Europe.