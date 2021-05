French Days : l’excellent Redmi Note 10 chute à un prix cassé 🔥

AliExpress fête les French Days avec une excellente offre sur le Redmi Note 10. Ce smartphone entrée de gamme bénéficie d'un rapport qualité prix absolument imbattable. Avec ce code exclusif, vous ne trouverez pas mieux.

© Xiaomi

Cette année, les French Days ont été repoussés de quelques semaines en raison du contexte sanitaire. En cours, cette opération de grande ampleur offre l’opportunité de faire de véritables économies sur de nombreux produits. AliExpress joue pleinement le jeu en proposant des milliers de références à des prix très réduits. Parmi la sélection, le nouveau Redmi Note 10 bénéficie d’un excellent rabais.

Il s’agit d’un smartphone d’entrée de gamme qui se distingue dans sa catégorie depuis son arrivée sur le marché. Face à son succès, le Redmi Nite 10 est souvent en rupture de stock depuis sa sortie en mars. Avec l’offre d’AliExpress, le tarif du téléphone chute 143 euros au lieu de 199 grâce au code FASTMAY20.

Pour découvrir cette offre, c’est ici :

Voir l’offre sur AliExpress

Xiaomi a levé le voile sur le Redmi Note 10 à l’occasion d’un événement en mars 2021. C’est une mise à jour convaincante de la version précédente. O retrouve des caractéristiques techniques plus qu’abordables pour un prix très convenable, même sans aucune remise. Aujourd’hui, AliExpress avance le meilleur prix jamais vu sur le modèle depuis qu’il est disponible. Si vous hésitez, pensez à ne pas attendre trop longtemps pour sécuriser ce prix réduit.

Sachez que le marchand AliExpress expédie le Redmi Note 10 depuis un entrepôt situé en France. C’est un avantage à prendre en compte, car cela assure une livraison dans les 3 jours qui suivent votre commande, le tout sans frais supplémentaires puisque la TVA est comprise. Vous avez jusqu’à 20 jours après la réception du téléphone pour décider de le retourner en cas de besoin. Cette politique permet un retour sans frais pour un remboursement du smartphone.

Quelles performances pour les Redmi Note 10 ?

Le Redmi Note 10 est le dernier modèle de la gamme Redmi, une marque officialisée par Xiaomi il y a quelques années maintenant. Le constructeur a su débarquer en force sur le marché de l’entrée de gamme en présentant des smartphones avec un rapport qualité-prix imbattable. Depuis, plus de 200 millions de Redmi se sont vendus à travers le monde. Cette version n°10 devrait elle aussi se positionne dans le top vente chez les marchands tels qu’AliExpress.

Pour entrer dans les détails, le Redmi Note 10 est équipé d’un écran AMOLED DotDisplay de 6,43 pouces. La caméra avant est installé en haut directement dans la dalle avant tandis que le module photo arrière est placé dans un des coins supérieurs. Xiaomi a aussi fait l’effort de mettre le capteur d’empreintes digitales sur la tranche de l’appareil. Toutes ces spécificités qui sont habituellement réservées à des smartphones plus premium offre un design sobre et simple. La prise en main et l’utilisation de ce téléphone sont très convenables.

Le Redmi Note 10 n’oublie pas la partie photo. En plus du capteur photo avant de 13 Mpx pour les selfies, on retrouve un quadruple module photo doté d’une caméra principale de 48 Mpx. Sur ce point, il se positionne facilement sur le podium des meilleurs smartphones sur ce même créneau. Bien sûr, la qualité et le traitement des images ne sont pas les mêmes que sur les iPhone 12 qui coutent des centaines d’euros de plus, mais il s’illustre déjà la perfection dans sa catégorie.

L’autonomie est aussi une référence pour ce Redmi Note 10. Le téléphone est équipé d’une batterie de 5 000 mAh en plus de la charge rapide 33W. Cela vous permet de tenir environ 2 jours avec un usage de base sans avoir besoin de recharger l’appareil trop souvent. Vous avez aussi la possibilité de récupérer jusqu’à la moitié de la batterie en seulement 30 minutes de charge. Ces avantages plairont indéniablement à tous les utilisateurs impatients ou étourdis, vous êtes certain de ne plus commencer votre énergie sans autonomie.

Enfin, le Redmi Note 10 tourne à l’aide d’une puce Snapdragon 678. Ce processeur a beau ne pas être le plus récent de Qualcomm, il est largement suffisant pour fournir une puissance nécessaire au smartphone pour un usage standard au quotidien. C’est d’ailleurs tout l’intérêt de ce smartphone qui saura se montrer efficace dans un usage de tous les jours grâce à ses attributs techniques (batterie, photo, prise en main…).

AliExpress est en furie pour ces French Days

AliExpress est une référence sur le marché mondial du e-commerce. Depuis quelques années, il part à la conquête de nouveaux territoires comme la France en dévoilant des remises monstrueuses sur de nombreux produits. Il s’illustre particulièrement avec des deals sur les articles de marques asiatiques, comme en atteste cette vente éclair de qualité sur le Redmi Note 10. Le marchand en ligne joue le jeu des French Days à la perfection, pour le plaisir de tous ceux qui sont en quête de belles affaires sur son site.

L’opération s’étend sur quelques jours encore, mais l’offre sur le Redmi Note 10 ne tiendra certainement pas jusqu’à la fin officielle de l’événement chez AliExpress. Le nombre d’exemplaires ainsi que le nombre de coupons sont limités par l’opération — et ce modèle s’écoule très largement auprès du public même sans remise. Vous pouvez suivre les unités encore disponibles directement sur la plateforme, celles-ci ne cessent de baisser depuis la mise en ligne de cette offre.

Le Redmi Note 10 est un des meilleurs smartphones d’entrée de gamme sur le marché, c’est une référence qui remplace la version précédente. L’offre en cours sur AliExpress offre la possibilité de faire une véritable affaire sur un modèle disponible depuis quelques mois. C’est l’opportunité idéale pour prendre un nouveau smartphone tout en réduisant son prix d’achat.

Pour accéder à l’offre sur le Redmi Note 10, c’est ici :

Voir l’offre sur AliExpress