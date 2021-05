Benoît Sokal, créateur de Sybéria et l’Amerzone, est décédé

Il laissera derrière lui des œuvres devenues cultes qui témoigneront de son talent à raconter des histoires.

© Microids

C’est avec tristesse que l’on apprend la mort de Benoît Sokal, créateur belge de la bande-dessinée Les enquêtes de l’inspecteur Canardo. Si la bande-dessinée est son tout premier amour, vous connaissez peut-être son nom grâce à deux jeux qui ont également construit sa notoriété dans le monde vidéoludique. En effet, Benoît Sokal était également le créateur des jeux L’Amerzone et Sybéria, sortis respectivement en 1999 et en 2002. Benoît Sokal est décédé à l’âge de 66 ans ce 28 mai, des suites d’une maladie longue. C’est Microids qui annonce la nouvelle via un communiqué de presse solennel. Il lit :

« Connu avant tout pour être un talentueux scénariste et dessinateur de bande dessinée, Benoît a surtout marqué l’industrie du jeu vidéo à travers le monde avec ses différentes productions pendant plus de vingt-cinq ans. Véritable visionnaire et artiste exceptionnel, il a marqué l’histoire de Microids de son œuvre. Benoît Sokal était un travailleur acharné qui a œuvré pour le jeu vidéo avec la création, en 1999, de L’Amerzone : Le Testament de l’Explorateur. Sa patte artistique a façonné un univers inoubliable pour de nombreux joueurs à travers le monde. Cette expérience l’a amené à devenir pendant plusieurs années le directeur artistique de Microids. Benoît s’est également illustré par la création d’une franchise culte du jeu vidéo : Syberia. Il a réussi avec talent à transposer son amour pour l’Europe de l’Est et son Histoire en proposant des aventures singulières qui continuent de marquer les fans de son travail exceptionnel. »

Les pensées des fans des bandes-dessinées et des jeux de Benoît Sokal, y compris les nôtres, vont à sa famille et ses proches. N’hésitez pas à découvrir ou redécouvrir ses œuvres qui sont toujours disponibles à la vente.

Sybéria 1 et 2 sont disponibles sur Switch à 24,99€