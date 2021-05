Cet écran gamer Alienware est à -24%, voici pourquoi vous devez l’acheter

La Fnac propose l'écran idéal pour jouer à des FPS à un prix idéal pendant les French Days.

Les French Days se poursuivent, les promotions s’enchaînent et si vous cherchiez un écran gamer pour parfaire votre setup de joueur de fps compétitif, ne cherchez plus. La Fnac propose pour l’occasion une très belle réduction de 24% sur l’écran gaming Alienware AW2720HFA qui tombe ainsi à seulement 379 euros au lieu de 499. Une bien belle économie de 120 euros sur cet écran qui fourmille de caractéristiques intéressantes pour les joueurs et particulièrement les joueurs de fps, en témoigne la présence d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz avec un temps de réponse annoncé à un 1 ms. Des caractéristiques qui à elles seules en font un écran idéal pour les joueurs exigeants qui veulent s’assurer d’être dans les meilleures conditions possibles pour ne rater aucun headshot. Mais c’est loin d’être les seuls arguments de cet écran.

Alienware AW2720HFA : la rapidité et la qualité

Depuis qu’Alienware est passée sous le pavillon de Dell, la marque aligne des produits aux qualités indéniables. C’est également avec ce AW2720HFA qui arbore pour commencer une dalle mesurant 27 pouces de diagonale. C’est aujourd’hui considéré comme une taille standard, un bon entre-deux entre surface d’affichage et compacité. Moins standard, il s’agit d’une dalle IPS alors que la plupart des écrans gaming utilisent des dalles VA ou TN. La technologie IPS est traditionnellement considérée comme meilleure en raison des couleurs plus vives et des angles de visions largement supérieurs. En clair, l’affichage est de meilleure qualité, ce qui est non seulement sympathique pour travailler, mais aussi pour regarder du contenu et bien évidemment pour jouer. Qu’ils s’agissent de jeux compétitifs ou de jeux d’aventure, c’est dans tous les cas plus agréable à l’œil.

Pour ce qui est de la partie jeu plus spécifiquement et comme nous le disions plus haut, la dalle affichage un taux de rafraîchissement à 240 Hz avec un temps de réponse annoncée de 1 ms. C’est aujourd’hui presque ce qu’il se fait de mieux sur le marché et c’est tout cas largement bien assez. Si certains écrans peuvent désormais se targuer de monter à 360 Hz, le gain à l’usage est en pratique imperceptible et ne donne donc aucun avantage en jeu et n’apporte aucune différence en bureautique, cela va de soi. Avec 240 Hz et 1 ms en revanche, vous avez l’assurance de ne rien rater de votre jeu. Ce gain de fluidité permet en effet d’avoir quelques images d’avance par rapport à un écran 60 Hz traditionnel, ce qui donne un avantage compétitif puisque vous pouvez voir l’ennemi avant qu’il ne vous voit. On touche alors aux limites de la perception humaine, ce qui explique d’ailleurs qu’aller au-delà n’est pas utile.

Bien évidemment, cela suppose également que votre carte graphique soit en mesure de délivrer autant d’images par seconde. En fonction du jeu, un PC de milieu de gamme supérieur devrait pouvoir y arriver, on pense notamment à des titres comme CS : GO ou Valorant qui sont les jeux de prédilection de ce moniteur. L’écran n’affiche en effet qu’une définition Full HD, une définition qui permet de demander moins de ressources au GPU et qui peut donc plus facilement augmenter le nombre d’images en sortie. Cela permet de profiter de toutes les capacités de l’écran avec une configuration — relativement — modeste. Si cette définition est un avantage dans les jeux rapide, elle s’avère également suffisante pour les usages bureautiques, même si les définitions QHD, et à fortiori 4K, laissent plus de place à vos fenêtres et autres tableurs. Sans surprise, l’écran est également compatible AMD Freesync et Nvidia G-Sync.

Pour ce qui est de l’ergonomie, notons que le pied est ajustable en hauteur, et que l’écran peut s’orienter dans toutes les directions. C’est là encore un gain de confort puisqu’il pourra s’ajuster parfaitement selon vos préférences. L’Alienware AW2720HFA n’est enfin pas avare en connectique avec deux ports HDMI et un display port 1.2 pour l’image. Vous trouverez de plus 4 ports USB pour connecter tout ce que vous voulez. Si vous aimez les effets lumineux, sachez enfin qu’il dispose d’un système d’éclairage RGB pour créer toutes les ambiances lumineuses que vous souhaitez. Bref, difficile de faire plus complet.

