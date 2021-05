Netflix dévoile la liste de ses 10 films les plus populaires

Si le trio de tête ne change pas, Enola Holmes et Army of The Dead font leur entrée dans le classement. Ils sont respectivement à la 6e et 9e place.

© Netflix

Sur Netflix, les séries sont nombreuses. Si la plateforme s’est largement imposée comme une référence sur le secteur, elle bénéficie également d’une belle bibliothèque d’œuvres cinématographiques. Entre ses productions maisons et ses acquisitions, le N rouge a de quoi contenter les amateurs de 7e art. L’année dernière, la plateforme dévoilait d’ailleurs la liste de ses films les plus vus, pour la première fois dans son histoire. Elle renouvelle l’expérience et le classement a (un peu changé).

On retrouve sans surprise Tyler Rake, produit par les frères Russo. Il faut dire que les deux cinéastes sont habitués aux cartons, puisqu’ils avaient réalisé Avengers : Endgame en 2019. Ici, le film avec Chris Hemsworth, a été vu plus de 99 millions de fois sur la plateforme. A la seconde place, c’est toujours Bird Box avec Sandra Bullock qui trône fièrement devant Spenser Confidential et ses 85 millions de visionnage. 6 Underground et Murder Mystery conservent respectivement leur 4e et 5e place.

Petit nouveau dans le classement, The Old Guard avec Charlize Theron s’octroie la 6e place avec plus de 78 millions de vues. Enola Holmes, qui aura droit à une suite avec Millie Bobby Brown et Henry Cavill dans les rôles principaux, a eu un joli succès avec 76 millions de visionnages. On retrouve ensuite Project Power avec 75 millions de vues en 8e place.

Zack Snyder fait carton plein

Le réalisateur de Batman v Superman et Justice League s’offre un nouveau succès. Après avoir réalisé un record en France pour Justice League : Snyder Cut, avec 100 000 copies numériques vendues 7 jours après le lancement dans nos vertes contrées, il fait son entrée dans le classement des films les plus populaires sur Netflix avec Army of The Dead. Le film zombiesque est à la neuvième place, à égalité avec Minuit dans l’univers. Le film sorti en décembre dernier a été vu plus de 72 millions de fois.

1. Tyler Rake – 99 millions

2. Bird Box – 89 millions

3. Spenser Confidential – 85 millions

4. 6 Underground – 83 millions

5. Murder Mystery – 83 millions

6. The Old Guard – 78 millions

7. Enola Holmes – 76 millions

8. Project Power – 75 Millions

9 et 10 (égalité) The Midnight Sky and Army of the Dead – 72 millions