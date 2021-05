Zelda Skyward Sword HD : la téléportation ingame nécessitera l’achat d’un amiibo

Attendu en juillet prochain sur Nintendo Switch, le très attendu The Legend of Zelda : Skyward Sword nécessitera l’achat d’un amiibo (payant) pour accéder à une fonctionnalité pourtant très basique : la téléportation.

© Nintendo

Pour célébrer les 35 ans de la franchise The Legend of Zelda, Nintendo avait annoncé en février dernier la sortie de Skyward Sword HD, un portage du titre initialement sorti en 2011 sur Wii. En plus d’un rendu haute définition, le jeu apportera avec lui plusieurs nouveautés en termes de gameplay. Pour fêter cette réédition, Nintendo a également annoncé l’arrivée d’un amiibo spécial représentant la princesse Zelda et son Célestrier. Une nouveauté qui aurait pu être sympathique, si elle n’apportait pas avec elle un élément de gameplay conséquent : la téléportation.

En plus d’un jeu sans doute vendu au prix fort par Nintendo, il faudra ainsi s’acquitter de 30€ supplémentaires pour pouvoir se téléporter à travers la map de Zelda Skyward Sword HD. Celles et ceux qui n’auront pas acheté le nouvel amiibo devront en effet se contenter de naviguer entre les différentes stèles dispersées un peu partout dans le monde. Une fonctionnalité inédite par rapport au jeu original, mais qui a du mal à passer auprès de certains joueurs, qui dénoncent un abus de microtransactions et de pay-to-win de la part de Big N.

L’amiibo flambe déjà sur eBay

The Legend of Zelda Skyward Sword HD et son amiibo dédié sortiront le 16 juillet prochain sur Nintendo Switch. Si en France, la figurine est toujours disponible en précommande sur certains sites marchands, aux États-Unis elle est rapidement tombée en rupture de stock, pour se retrouver à des prix atteignant parfois les 100$ sur les sites de revente.

