Sony WF-1000XM4 : une fuite nous révèle le prix des écouteurs

Les prochains écouteurs de Sony sont imminents, mais voilà qu’une fuite nous apprend tout ce qu’il restait à savoir, dont le prix.

© WinFuture

Décidément, les fuites se suivent et s’accumulent concernant les Sony WF-1000XM4, futurs écouteurs sans fil haut de gamme de la marque nippone. Après une première version franchement convaincante il y a deux ans, les concurrents ont en effet pris le large et Sony se doit d’agir pour conserver son leadership.

Ce sera très prochainement le cas avec cette nouvelle version, si l’on en croit les rumeurs, mais le lancement pourrait avoir moins de saveur que prévu. Après avoir déjà eu le droit à plusieurs aperçus des écouteurs, voilà que WinFuture dévoile en effet l’intégralité de la fiche technique des Sony WF-1000XM4.

Au même prix que les AirPods Pro

Selon Roland Quandt de WinFuture, les futurs écouteurs de Sony devraient proposer un tout nouveau processeur, baptisé Sony V1. Celui-ci serait avant tout destiné à améliorer la réduction de bruit active proposée par les écouteurs — déjà très performante sur le modèle précédent — mais aussi leur permettre de prendre en charge de nombreux formats, dont l’audio haute résolution et le LDAC, codec proposé par Sony.

Aussi, le site explique que les écouteurs devraient être plutôt autonomes, 24 heures au total avec la réduction de bruit enclenchée et grâce au boîtier de charge, et 8 heures par écouteur. Les Sony WF-1000MX4 pourraient même monter jusqu’à 12 heures par écouteur sans réduction de bruit. Enfin, le boîtier serait compatible Qi, disposerait d’un port USB-C, et serait certifié IPX4.

WinFuture prétend également connaître le prix de ces bijoux. Selon Quandt, les Sony WF-1000MX4 devraient être vendus 279,99€ en Europe, soit un peu plus que la précédente version, et exactement au même prix que ses principaux rivaux, les AirPods Pro d’Apple.