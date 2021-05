Super Bomberman R Online : Fall Guys s’invite dans la partie

Jouez en tant que Bomberman dans Fall Guys, ou en tant que Bean Bomber dans Super Bomberman R Online dès le 4 juin.

© Mediatonic

Sorti le 27 mai, Super Bomberman R Online fait déjà parler de lui. Ce jeu battle royale au goût explosif vient de débarquer sur PS4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC, après une première sortie sur Stadia. Pour l’occasion, Konami et Mediatonic ont conclu un partenariat qui a donné naissance à un crossover avec Fall Guys : Ultimate Knockout.

Lors de la présentation du jeu, il avait été mentionné qu’il serait possible de personnaliser son personnage, notamment avec un skin d’Old Snake de Metal Gear Solid. Il est également possible de revêtir un costume du mythique “Bean Bomber” de Fall Guys. Bien que Fall Guys soit un habitué des crossovers, ce sera la première fois que le “Bean Bomber” aura atteint l’univers d’un autre jeu en retour.

De plus, l’inverse est également possible puisqu’un skin de Bomberman sera disponible dans le jeu Fall Guys. Le skin Bomberman sera disponible dans la boutique du jeu le 4 juin prochain et pourra être acheté en échange de 10 couronnes. En ce qui concerne le skin du “Bean Bomber” dans Super Bomberman R Online, il sera gratuit pour tous les joueurs.