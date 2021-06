Bose Headphones 700 : le casque audio s’écroule à un prix jamais vu 🔥

Considéré par beaucoup comme le meilleur casque audio du marché, le Bose Headphones 700 touche un nouveau prix bas aujourd'hui sur Amazon

Bose

Généralement considéré comme le meilleur casque audio du marché, le Bose Headphones 700 profite aujourd’hui d’une promotion jamais vue sur Amazon. C’est très simple, il n’a jamais été aussi bon marché chez le marchand. Vous pouvez vous procurer ce petit bijou pour seulement 250 euros, vendu et expédié par Amazon. C’est un prix tout simplement imbattable pour ce casque de la marque américaine qui excelle sur presque tous les points, à commencer par la réduction de bruit active. À ce prix, nulle doute qu’il va s’arracher comme des petits pains, on vous conseille donc ne pas hésiter si vous avez envie de craquer.

Dans ma bulle

Lancé durant l’été 2019, le Bose Headphones 700 a su prendre la relève de son prédécesseur déjà largement plébiscité par la critique : le Bose QC 35 II. Pour arriver à faire mieux que son prédécesseur, le “HP 700” comme l’appellent parfois les intimes a su s’appuyer sur les forces de l’ancien modèle, tout en corrigeant certains défaut et lui donnant un look moderne. En témoigne en premier lieu son design, résolument plus dans l’air du temps avec des courbes plus élégantes à l’heure ou justement le QC 35 II arbore désormais un look un peu daté. Entre le système de réglage tout en élégantes glissades ou ses formes toute en rondeurs, le Bose 700 est sans aucun doute plus moderne.

Comme beaucoup de ses concurrents, il adopte des surfaces tactiles sur les oreillettes pour encore plus de sobriété visuelles. Avec son arceau ses oreillettes garnies de silicone il offre un confort optimal et épouse au mieux les courbes de votre crâne. Vous pourrez ainsi le porter de longues heures sans qu’il soit gênant, y compris en marchand ou en courant, et bien évidemment dans les transports en commun, le train ou l’avion. C’est l’assurance de ne jamais être gêné dans vos activités quotidiennes.

Mais bien évidemment, c’est dans les transports que le Headphones 700 va particulièrement briller, grâce à la réduction de bruit active. Avec ce modèle, la marque américaine montre un nouvelle fois tout son savoir-faire sur la question. Le Headphones 700 propose l’une des meilleures, si ce n’est la meilleure, réduction de bruit active du marché. Vous serez presque totalement isolé du monde extérieur et pourrez ainsi profiter au mieux des qualités sonores de ce casque, où que vous soyez et particulièrement dans les moyens de transport dont le bruit est régulier. On pense notamment à l’avion, le train ou la voiture. Dans ces cas-là, l’annulation de bruit est quasi totale et vous pouvez totalement vous enfermer dans votre bulle musicale.

Signature en W

Cette réduction va vous permettre de profiter pleinement des qualités audio du casque. Il garde la signature dite en “W” de son prédécesseur et de la plupart des produits Bose d’ailleurs. Les médiums seront donc un peu plus marqués. C’est à peu de chose près le spectre qui correspond aux voix humaines. Ces dernières seront donc plus présentes que sur d’autres casques connus, comme ceux de Sony qui préfèrent mettre les basses en avant par exemple. Quoi qu’il en soit, vous pourrez ajuster le rendu dans l’application qui accompagne le casque. Vous y trouverez un égaliseur pour commencer et surtout une gestion très fine de la réduction de bruit. Ainsi, ce produit propose 11 niveaux différents pour vous adapter au mieux à votre environnement et vos besoins.

Comme nous le disions plus haut, pas besoin de chercher des boutons physiques, le Bose 700 les remplace par des zones tactiles au niveau des oreillettes. D’un glissement de doigt vous pourrez changer de piste ou de modifier le volume. Ce casque Bluetooth 5.0 est également multipoint, une fonctionnalité particulièrement pratique si vous jonglez avec plusieurs périphériques, par exemple votre smartphone lors de vos déplacements et votre ordinateur au travail. Cela permettra de passer de l’un à l’autre en un instant ce qui est particulièrement pratique au quotidien. Il est de plus compatible avec les trois principaux assistants vocaux (Alexa, Siri, Google Assistant).

Bref, il est particulièrement difficile de prendre le Bose Headphones 700 en défaut sur presque tous les points. On pourra toutefois lui faire un seul reproche : l’autonomie. Avec 20 heures d’écoute continue, réduction de bruit active… activée, c’est plutôt dans la moyenne basse des casques comparables. C’est un peu dommage. À l’usage cela sera tout de même suffisant pour tous vos voyages. Dans le cadre d’une utilisation quotidienne, vous n’aurez à le recharger qu’une fois par semaine pour une utilisation courante, un peu plus si vous l’utilisez également toute la journée devant votre ordinateur.

Si vous souhaitez encore plus de détails, vous pouvez retrouver notre test du Bose Headphones 700

