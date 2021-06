Galaxy S21, Galaxy A, TV… vous devez profiter des offres chocs de Samsung maintenant

Il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter des excellentes offres de Samsung pour les French Days. Voici celles que vous ne devez manquer sous aucun prétexte.

Samsung France est décidé à ne pas passer à côté des French Days, la preuve en est l’avalanche de promotions disponibles sur la boutique officielle de marque coréenne. Des dizaines de promotions, pour la plupart franchement intéressantes sont disponibles en ce moment, et ce jusqu’au 2 juin 2021, date de la fin de l’événement. Autrement dit, il ne vous reste plus longtemps pour profiter des offres imbattables de Samsung. Que vous cherchiez un smartphone haut de gamme, un smartphone à moins de 300 euros, à moins de 200 euros, un smartphone pliable, un nouveau téléviseur ou encore des accessoires, c’est votre dernière chance pour saisir les super bons plans de la marque.

Découvrez toutes les offres de Samsung

Toute la gamme Galaxy S21 à prix exceptionnel

La gamme Galaxy S21 est aujourd’hui composée des meilleurs smartphones du coréen. Lancés en février dernier, ils sont aujourd’hui considérés parmi les meilleurs téléphones du marché et tous sont en promotions à l’occasion des French Days : La Galaxy S21 profite de 60 euros de réduction, tandis que les S21+ et S21+ ont droit à une remise immédiate de 160 euros. Par ailleurs, Samsung consent à un bonus reprise de 100 euros pour faire encore baisser le prix de smartphones, à condition faite reprendre votre ancien terminal. En fonction du modèle que vous faites reprendre et de son état, vous pourrez ainsi avoir droit à une remise de 452 euros dans le meilleur de cas. Cela permet par exemple de s’offrir le Galaxy S21+ pour seulement 447 euros.

Si vous achetez un de ces smartphones sur le magasin Samsung officiel, vous pouvez obtenir gratuitement une paire d’écouteurs sans fil Galaxy Buds Live. Très prisé, ce modèle d’une valeur de 169 euros profite de la réduction de bruit active. Samsung propose un deuxième avantage, mais pour les Galaxy S21+ et S21 Ultra. Avec ces deux smartphones, vous obtenez également un chargeur sans fil gratuitement. En multipliant ces offres sur ses Galaxy S21, Samsung propose donc très bonnes affaires sur ses smartphones particulièrement haut de gamme, et donc équipés de toutes les meilleures technologies du moment.

Profitez des promotions sur les Galaxy S21

Galaxy A52, le milieu de gamme à prix inédit

Samsung ne brade pas que ses Galaxy S, les séries Galaxy A, de milieu de gamme, sont également à prix réduit. C’est notamment le cas du Galaxy A52. C’est sans aucun doute le terminal le plus équilibré de la gamme et il est aussi, soit dit en passant, considéré comme l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme du marché. Dans sa version 4G, profite d’une jolie réduction de 50 euros pour tomber à seulement 329 euros. C’est un peu plus de 13% de réduction, la version 5G est quant à elle affichée à 449 euros en version 256 Go.

La version 5G 256 Go est affichée à 449 euros, car elle est au prix de la 128 Go : c’est 60 euros d’économisés. Si vous souhaitez faire baisser encore plus la facture, sachez que vous pouvez également faire reprendre votre ancien terminal, mais contrairement aux S21, il n’y a pas de bonus reprise. Pour rappel, outre le support de la 5G, ce modèle est également plus avancé techniquement. S’il a le même écran AMOLED (Infinity-O) de 6,5 pouces que la version 4G, la dalle possède un taux de rafraîchissement à 120 Hz sur la version 5G contre 90 Hz pour le modèle 4G. 30 Hz de plus qui se ressentent au quotidien. Sur le processeur, la déclinaison standard embarque une puce Snapdragon 720G tandis que la version 5G a droit à une puce Snapdragon 750G, un peu plus performante, mais les deux restent très solides.

Pour la photo, les deux modèles possèdent un module avec un capteur principal de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx, un de profondeur de 5 Mpx et un macro de 5 Mpx. À l’avant, on retrouve une caméra selfie de 32 Mpx. De plus, le mode nuit a été amélioré pour de meilleures performances. Vous aurez donc une qualité d’image appréciable dans toutes les circonstances. La partie photo n’est toutefois pas nécessairement le plus gros point fort de ces Galaxy A52. Smartphone milieu de gamme oblige, il faut faire quelques concessions.

Pour les plus économes, l’entrée de gamme de Samsung est également à prix réduit avec un Galaxy M12 à 179 euros seulement, et ce alors qu’il adopte un bel écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. C’est le moyen le moins de profiter de toute la fluidité offerte par ce type d’écran à haut de rafraîchissement. Il dispose en plus d’une batterie de 5000 mAh avec charge rapide, ce qui promet une belle autonomie, et d’une caméra principale de 48 Mpx. Sachez par ailleurs que presque toute la gamme A a droit à des réductions pendant les French Days, allant de 30 à 50 euros selon le modèle. Il y en a donc pour tous les budgets. Peu importe le smartphone que vous choisissez, vous pourrez des économies.

Profitez des promotions sur les Galaxy A

Les TV Samsung 2021 au meilleur prix

Très connu pour ses smartphones, Samsung l’est presque autant pour ses téléviseurs, et notamment ses téléviseurs QLED et désormais Neo QLED qui s’appuient sur la technologie Mini LED pour offrir des contrastes encore meilleurs. Nouvelle technologie est synonyme de prix inaccessible ? Pas forcément pendant les French Days, puisque plusieurs téléviseurs, y compris des Neo QLED, sont à prix réduit pendant les French Days. Commençons d’ailleurs par ces derniers avec la gamme la gamme QN85A 2021 qui profite de réductions allant jusqu’à 800 euros en cumulant remise immédiate et offre de remboursement.

Pour rappel, la série QN85A si situe au cœur de la gamme Neo QLED de Samsung pour 2021. Elle se décline en quatre diagonales qui sont techniquement strictement identiques, seule la taille diffère : 55, 65, 75 et enfin 85 pouces. Vous trouverez donc trouvez chaussure à votre pied, quelle que soit la taille de votre salon. La dalle 4K UHD des téléviseurs est compatible HDR 10+ et HLG. Elle est de plus rafraîchie à 120 Hz et compatible AMD FreeSync Premium Pro (VRR) ce qui lui permet d’être pleinement compatible avec toutes les PS5 et Xbox Series X. En plus d’être un superbe compagnon pour vos films, le QN85A sera aussi un partenaire idéal pour le jeu. Vous y trouverez également une partie audio compatible OTS (Object Tracking Sound) avec deux haut-parleurs pour une puissance de 60W, le tout avec d’excellents contrastes, une luminosité impressionnante et des couleurs éclatantes. Un triptyque que l’on ne trouve aujourd’hui qu’avec le Neo QLED de Samsung.

Découvrez toutes les promotions sur les TV Neo QLED

Samsung The Frame, moins chère et fixée gratuitement

Les Neo QLED ne sont toutefois pas les seuls concernés par les promotions, d’autres TV de 2021 le sont également et en premier la gamme The Frame 2021 qui a droit à des réductions pouvant aller jusqu’à 500 euros en cumulant remise immédiate et offre de remboursement. À la fois téléviseur et œuvre, les diagonales vont de 43 à 75 pouces pour s’adapter à tous les intérieurs. L’autre promotion sur le téléviseur est particulièrement intéressante : Samsung offre l’installation et la fixation au mur. C’est particulièrement bien pensé puisque c’est une fois au mur que le téléviseur prend tout son sens en se faisant passer pour un tableau.

Rappelons toutefois le concept intéressant de ces TV. Si The Frame et livré avec des pieds, c’est bien évidemment accroché au mur que l’illusion opère le mieux. Les téléviseurs sont donc livrés avec une accroche murale “no gap” qui permet de le plaquer au mur comme un tableau. Le boitier déporté OneConnect est également de la partie sur toute la gamme. Toute la connectique est ainsi déportée, seul un fin câble quasi transparent est visible, il fait transiter l’image, le son et le courant au TV. C’est une solution particulièrement élégante qu’apporte Samsung pour supprimer au maximum les câbles et préserver l’esthétique de votre salon. Si The Frame brille d’abord par son design, il est aussi technologiquement parfaitement dans l’air du temps avec des dalles QLED 4K HDR et 120 Hz (sauf sur les versions 43 et 50 pouces). C’est donc un téléviseur qui accueillera sans broncher les images envoyées par votre PS5 ou Xbox Series X.

Profitez des offres The Frame 2021

Galaxy Tab, barre de son…

Si nous nous sommes concentrés sur les smartphones, Samsung propose aussi des réductions sur d’autres catégories de produits comme les Galaxy Tab S7 256 Go qui profite de 150 euros de remise immédiate, d’un bonus reprise de 100 euros et d’une offre de remboursement de 100 euros pour un total de 300 euros de réductions cumulées. L’occasion de s’offrir la référence des tablettes Android à un prix plus doux. D’autres modèles sont également concernés par des promotions que vous pourrez directement retrouver sur la page dédiée aux French Days chez Samsung.

Vous y trouverez également d’autres produits, notamment des barres de son pour accompagner votre téléviseur. Trop souvent ignoré, le son participe pourtant grandement à l’immersion dans vos films ou jeux vidéo. Vous pourrez également des réductions sur les écrans et les accessoires. Bref, Samsung a très clairement mis les petits plats dans les grands pour ces French Days. Il serait donc dommage de passer à côté de ces offres exceptionnelles. Profitez-en rapidement, car elles ne dureront pas éternellement, bien au contraire. Il vous reste à peine plus de 24 heures pour en tirer profit : les French Days se terminent le 2 juin à 7 heures.

Découvrez toutes les autres promotions de Samsung