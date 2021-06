AMD dévoile les Radeon RX 6000M, pour les joueurs mobiles

AMD profite du Computex pour lever le voile sur ses Radeon RX 6000X, des puces graphiques promettant de jolies performances sur laptop.

© AMD - XPS / Unsplash

À l’occasion du Computex 202, AMD en profite pour dévoiler ses nouvelles Radeon RX 6000M, de nouvelles cartes graphiques pour ordinateurs portables basées sur l’architecture RDNA 2. Au menu, trois nouvelles références, parmi lesquelles on retrouve une Radeon RX 6600M, une RX 6700M et une RX 6800M.

Respectivement, les RX 6600M, 6700M et 6800M proposent 28, 36 et 40 unités de calcul, 8, 10 et 12 Go de RAM GDDR6, 32, 80 et 96 Mo d’Infinity Cache, et des fréquences jusqu’à 2 177, 2 300 et 2300 MHz. La RX 6600M consommera jusqu’à 100W, jusqu’à 135W pour la RX 6700M et jusqu’à 145W pour la plus performante des trois, la RX 6800M. En définitive, les RX 6000M d’AMD devraient permettre de jouer sans trop de soucis en 1440p avec fluidité sur des machines portables, sans consommer trop d’énergie.

Selon AMD, ces nouvelles cartes proposent un gain de performances de 1,5X par rapport à la génération précédente. AMD en a profité pour dévoiler le FidelityFX Super Resolution (FSR), une technologie basée sur un upscaling spatial et permettant de booster les performances jusqu’à 2,5X sur certains jeux 4K. Sinon, les Radeon RX 6000M sont compatibles avec le ray tracing, la Smart Access Memory et le Smartshift.

Ces nouvelles cartes graphiques sont disponibles dès aujourd’hui et se retrouveront très prochainement dans des ordinateurs portables haut de gamme chez ASUS, HP, Lenovo, MSI et d’autres marques partenaires.