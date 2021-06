Samsung brade ses Galaxy Z Fold 2 et Z Flip, satisfait ou remboursé pendant 60 jours

Pendant les French Days Samsung propose de très belles réductions sur les Galaxy Z Fold2 et Flip, l'occasion ou jamais de goûter aux joie des smartphone pliables.

Le Galaxy Z Fold 2 ouvert © JDG

Certains constructeurs ont essayé, mais les Galaxy Z Flip et Z Fold 2 de Samsung restent à ce jour les seuls téléphones pliants recommandables sur le marché. Avec eux, la firme coréenne a réussi à rendre cette technologie innovante, et assez étonnante, utile au quotidien. Comme toute idée novatrice, les smartphones pliants restent toutefois particulièrement onéreux. Ceci étant dit, les promotions proposées par la marque coréenne en ce moment les rendent beaucoup plus accessibles. Non seulement les prix sont largement en baisse, mais le fabricant propose en plus d’autres bonus intéressants pour l’achat de ces deux smartphones. Mieux encore, si vous n’êtes pas sûr d’apprécier le concept, vous pouvez le tester pendant 60 jours pour vous en assurer. Si ce n’est pas pour vous, vous serez intégralement remboursé de votre achat.

Profitez des promotions sur le Galaxy Z Fold 2

Profitez des promotions sur le Galaxy Z Flip 5G

Économisez plus de 650 euros grâce à la reprise

Sur son site, Samsung propose en ce moment une double réduction sur les smartphones. Non seulement vous profitez de 221 euros de réduction sur le Galaxy Z Fold2, et de 160 sur le Z Flip, mais la marque a également mis en place un bonus reprise de 100 euros. L’une dans l’autre, ces promotions vous permettent ainsi d’économiser plus de 650 euros sur le Z Fold2 et 712 euros sur le Flip.

Bien sûr, le montant total de la reprise varie en fonction de modèle de smartphone que vous renvoyez ainsi que son état, mais grâce à ce bonus le montant sera au minimum de 100 euros, peu importe le modèle et son état. C’est le montant de base. La reprise fonctionne avec de très nombreux terminaux de diverses marques, y compris avec des smartphones relativement anciens et même des tablettes. Il est donc probable que votre téléphone actuel soit éligible pour réaliser cette économie supplémentaire de 100 euros au minimum.

Dans le meilleur des cas, si vous possédez un smartphone haut de gamme récent et en bon état, ce dernier pourra être repris pour 452 euros. À ce montant s’ajoute donc le bonus reprise de 100 euros pour un total de 452 euros de réduction. Ajoutez la réduction immédiate et vous avez donc 673 euros de réduction sur le Fold 2 et 712 sur le Flip. Pour le premier, cela correspond à plus de 35% de réduction pour un terminal qui revient donc à 1347 euros. Très clairement, le Galaxy Z Fold 2 n’aura jamais été aussi bon marché. Si vous préférez le Z Flip 5G, il profite de la même réduction ! Autrement dit, grâce au bonus reprise, il tombe à 747 euros, c’est plus de 50% de réduction et très clairement l’occasion de se faire plaisir grâce à la promotion de Samsung.

La procédure de l’offre de reprise est simple, et toutes les démarches expliquées. Il faut d’abord se rendre sur la page du Galaxy Z Fold 2 ou celle du Galaxy Z Flip 5G, puis de sélectionner l’offre de reprise. Vous serez ensuite guidé pas à pas.

Il faudra d’abord sélectionner le modèle de votre smartphone puis de renseigner son numéro IMEI. Ce numéro est accessible en composant *#06# sur le pavé numérique de l’application “téléphone”. Vous pourrez également le trouver dans la section “à propos” de votre mobile ou même directement sur la boîte. L’estimation finale du montant de la reprise est désormais affichée.

Vous passez ensuite commande sans avoir besoin d’avancer les frais de la remise. À la réception de votre nouveau mobile, vous aurez 7 jours pour envoyer votre ancien smartphone à Samsung grâce au bon de retour fourni gratuitement. De quoi vous laisser le temps de transférer vos données vers votre nouveau jouet. À la réception, Samsung analysera le terminal et confirmera le montant de la remise s’il est conforme à la description initiale.

Satisfait ou remboursé pendant 60 jours

L’un des deux smartphones vous tente, mais vous n’êtes pas sûr d’y trouver une utilité passée la période de découverte ? Samsung a pensé à vous. En ce moment, et pour tout achat jusqu’au 22 juin, vous avez la possibilité d’essayer votre téléphone pendant 60 jours à compter de la date de l’achat. Inscrivez-vous à l’offre, et pendant 60 jours vous pouvez utiliser votre Galaxy Z Fold2 ou Flip 5G au quotidien. Si vous n’êtes pas convaincu, vous pouvez renvoyer gratuitement votre téléphone pour être intégralement remboursé.

Pour profiter de l’offre, il faudra vous inscrire sur le site de Samsung dans les 14 jours qui suivent la réception de votre smartphone en fournissant à l’occasion une preuve d’achat. Le compte à rebours démarre ensuite. Dans le cas peu probable où vous ne seriez pas satisfait, vous pourrez également faire la demande de remboursement directement sur le site de Samsung. Il faudra sans surprise renvoyer le smartphone — en bon état — pour obtenir le remboursement. Une fois la demande effectuée, la marque vous fera parvenir un colis prépayé, vous n’avez donc même pas besoin de débourser quoi que ce soit pour le retour du smartphone.

Galaxy Buds Pro offerts et autres bonus

Pour l’achat d’un Galaxy Fold2, Samsung ajoute une paire d’écouteurs True Wireless Galaxy Buds Pro, offerte. Lancés récemment, les Galaxy Buds Pro sont les écouteurs True Wireless les plus performants de Samsung. Ils ont notamment pour particularité leur technologie de réduction de bruit active de haute volée, sensiblement plus efficace que sur les précédents Buds+. Grâce à elle, nous n’entendrez presque plus aucun bruit dans les transports, et ils masqueront habilement tous les sons environnants qui pourraient venir vous déconcentrer au (télé)travail. En plus de cela Samsung a également fait fort sur le rendu audio, largement amélioré par rapport aux premiers Galaxy Buds. Voilà comment économiser indirectement 229 euros supplémentaires.

Par ailleurs, et qu’il s’agisse du Z Fold2 ou du Z Flip, la garantie Samsung Care+ est offerte. Cette garantie vous donne accès à la Hotline spécialement dédiée aux détenteurs de Galaxy Z accessible via un numéro de téléphone dédié. Elle couvrira également votre smartphone contre les dommages accidentels (fissures, bris de l’écran, casse, oxydation) avec une franchise toutefois. Pour en profiter, il faudra enregistrer votre nouveau Galaxy Z Flip ou Galaxy Fold2 dans les 30 jours suivant votre achat sur le site de Samsung. Toutes les réparations seront effectuées par des techniciens certifiés et avec des pièces d’origine.

Galaxy Z Flip 5G ou Z Fold 2, que choisir ?

Si le premier Galaxy Z Fold lancé en 2019 été une excellente preuve de concept, Samsung l’a très largement améliorée avec les Z Fold 2 et le Z Flip. Le premier reprend l’idée du modèle originel avec un smartphone qui se plie dans le sens de la longueur pour se déplier dans un format “tablette”. Le terminal peut donc être utilisé à une main comme un terminal classique avec un écran de 6,2 pouces qui sera parfait pour les utilisations de “tous les jours”. Dès que vous aurez besoin d’une plus grande surface d’affichage, il suffira de le déployer pour regarder vos vidéos ou pour jouer sur un écran de 7,6 pouces, digne d’une tablette. Samsung offre ainsi une polyvalence inédite sur le marché. Bien évidemment, le smartphone intègre les meilleures technologies : dalles AMOLED, appareils photo performants, puissance et 5G sont au rendez-vous.

Mais c’est évidemment une fois ouvert que la magie opère avec une superbe dalle de 6,7 pouces de grande qualité, Samsung oblige. Il s’agit aussi d’un téléphone premium qui, comme le Z Fold 2, est à la hauteur en termes de performances, de photo et de finitions. Cette version 5G supporte bien évidemment la nouvelle norme réseau qui est désormais en France, et dispose d’un processeur encore plus performant que la version 4G : le Qualcomm Snadgragon 865+. Que vous cherchiez un smartphone polyvalent ou un smartphone compact, vous trouverez en tout cas votre bonheur grâce à la gamme Galaxy Z de Samsung.

Le Galaxy Z Flip 5G prend le pli à l’horizontale de son côté. Il adopte donc un facteur de forme proche des téléphones à clapet de l’époque. Cela permet d’obtenir un produit très compact qui s’adapte à toutes les poches. Pour la première fois, le bijou et l’écrin ne font qu’un. Si le Samsung Galaxy 2 Flip rappelle les téléphones d’antan, il vit avec son temps et il a donc pensé aux nombreuses notifications auxquelles il faut prêter attention. On trouve donc tout de même un petit écran à l’avant pour en avoir un aperçu et s’assurer de son importance… ou non.

