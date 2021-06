Apple : un iPad Pro avec recharge sans fil et un iPad mini bord à bord dans les tuyaux ?

D’après Bloomberg, l’iPad Pro de 2022 délaisserait l'aluminium pour un dos en verre. Quant à l’iPad mini, il aurait droit à un nouveau design, pour la première fois depuis six ans.

© Daniel Romero / Unsplash

Le nouvel iPad Pro et sa puce M1 commence tout juste à fleurir les étals qu’affluent de nouvelles rumeurs concernant une prochaine version. Mark Gurman de Bloomberg, réputé pour sa fiabilité, vient de détailler quelques nouveautés à venir sur la tablette haut de gamme d’Apple. Il en profite également pour évoquer un certain iPad mini avec écran bord à bord… On fait le point !

L’iPad Pro pourrait inaugurer la recharge sans fil

Selon Gurman, la prochaine génération d’iPad Pro — prévue pour 2022 — devrait intégrer une fonction bien connue des utilisateurs de smartphones : la recharge sans fil. Apple serait en effet en train de tester son système de recharge magnétique MagSafe sur la tablette, ce qui nécessiterait l’ajout de verre à l’arrière.

Depuis la première génération d’iPad, on retrouve essentiellement de l’aluminium au dos de la tablette, ce serait donc un changement de taille. La firme envisagerait également l’ajout d’une recharge inversée, permettant de recharger son iPhone ou ses AirPods au dos de l’iPad. Enfin, Gurman explique qu’Apple aimerait également tirer partie du port Thunderbolt introduit sur l’iPad Pro 2021 pour augmenter la vitesse de recharge.

L’iPad mini bord à bord se précise

Cela fait des mois que les rumeurs évoquent le lancement d’un nouvel iPad mini sans bouton Home. D’après Gurman, Apple plancherait activement sur une telle tablette. La firme envisagerait de revoir son design, en lui offrant un écran plus grand et un nouveau châssis avec un dos en verre. Quant au bouton d’accueil, Bloomberg explique qu’Apple envisage bien de le retirer, mais que son choix final n’est pas encore connu.

Cela concorde avec les prédictions de Ming Chi-Kuo, qui déclarait le mois dernier qu’un iPad mini remanié était bel et bien dans les tuyaux. Il s’était par ailleurs montré plutôt précis en indiquant que son écran passerait de 7,9″ à presque 9″. Quant au destin du bouton Home, Ming Chi-Kuo se montrait lui aussi sceptique. Celui-ci pourrait simplement être déplacé sur la tranche, voir opter pour un bouton de déverrouillage intégrant Touch ID, comme sur l’iPad Air.