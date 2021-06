Bon plan : le Galaxy S21 cumule les bonus, Samsung casse le prix 🔥

Vous hésitez encore à prendre un nouveau Samsung Galaxy S21 ? Jusqu'à dimanche, le Store officiel du coréen met en avant des atouts vous devraient vous faire craquer. C'est le bon moment pour franchir le pas.

Les Samsung Galaxy S21 sont les meilleurs ambassadeurs de la marque coréenne. Cette nouvelle génération de smartphones premium connait un très grand succès partout dans le monde, et les ruptures de stock sont nombreuses. Ce week-end, sur le site officiel, vous pouvez quand même profiter de plusieurs avantages qui permettent de faire des économies assez colossales sur ces nouveaux smartphones.

Sans aucune remise, les Samsung Galaxy S21 se vendent dĂ©jĂ très bien. Alors vous pouvez imaginer qu’en ajoutant des avantages et bonus aussi sĂ©duisants qu’en ce moment, les smartphones partent Ă toute vitesse. Si vous avez envie de vous faire plaisir avant l’Ă©tĂ© avec un produit aussi bon, ce week-end est le moment parfait pour le faire. Les offres se terminent dĂ©jĂ ce dimanche.

Cette nouvelle gĂ©nĂ©ration de smartphones premium se compose de 3 modèles – qui se placent tous sur le mĂŞme segment. On a le Samsung Galaxy S21, S21+ et le plus puissant, le S21 Ultra. Pour faire simple, ils sont tous sur en haut du podium des smartphones les plus haut de gamme. Que ce soit sur le design, la performance, la photo ou l’autonomie, vous avez ce qu’il se fait de mieux.

Le site officiel brade les Galaxy S21

Il y a une sĂ©rie d’avantages qui concernent les Samsung Galaxy S21, mais ceux-ci peuvent changer un peu selon le modèle choisi. Dans tous les cas, vous ĂŞtes assurĂ© de faire de grandes Ă©conomies sur le site officiel en exclusivitĂ©. Vous pouvez vous rendre sur ce dernier pour vĂ©rifier la liste des offres en cours. C’est le moment idĂ©al pour rĂ©aliser une belle affaire – jusqu’) ce dimanche 6 juin.

Le premier avantage proposĂ© par la boutique concerne uniquement les Samsung Galaxy S21+ et S21 Ultra en coloris exclusifs. Si vous prenez un de ces deux modèles, le constructeur vous offre une paire de Galaxy Buds Live. Vous pouvez choisir le coloris quand vous avez ajoutĂ© le produit Ă votre panier. Ce modèle est une paire d’Ă©couteurs sans fil dotĂ©e de la rĂ©duction de bruit active, son prix de base est de 169 euros. C’est une chance de voir votre nouveau smartphone s’accompagner d’un tel produit, vous pourrez Ă©couter votre musique prĂ©fĂ©rĂ©e en toute tranquillitĂ© et en tout lieu.

Les autres offres visent tous les modèles de la gamme des Samsung Galaxy S21. Le principal vous permet de recevoir un chargeur sans fil offert quand vous commandez le tĂ©lĂ©phone. Depuis quelque temps, la marque a dĂ©cidĂ© de ne plus fournir de chargeur dans la boĂ®te qui contient votre nouveau smartphone, c’est donc un bon moyen d’Ă©conomiser — surtout pour un dispositif sans fil. La boutique officielle ne s’arrĂŞte pas lĂ .

L’autre avantage qui peut vous faire Ă©conomiser tient dans le bonus de 100 euros Ă la reprise de votre smartphone actuel. Cela peut reprĂ©senter une belle affaire si vous prenez un Samsung Galaxy S21 et que votre modèle est assez rĂ©cent. Imaginons que vous avez un Galaxy S20, le bonus est de presque 300 euros ainsi que le montant de 100 euros, soit une baisse totale d’environ 400 euros. C’est un bon moyen de s’y retrouver.

Si vous choisissez un Samsung Galaxy S21, vous cotisez Ă©galement 5% en points Samsung Rewards. Ce montant est ajoutĂ© directement sur votre compte sur la boutique officielle, vous pouvez l’utiliser sur vos prochains achats et faire chuter les tarifs des accessoires par exemple, dans le cas oĂą vous souhaitez prendre une nouvelle coque. Ce week-end est aussi l’occasion d’Ă©conomiser 10% Ă 15% grâce aux packs de produits, si vous prenez un ou deux articles en plus du smartphone. Toutes les conditions et les produits Ă©ligibles sont affichĂ©s de façon transparente sur le site officiel.

Quel modèle choisir entre les 3 ?

Les Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra sont tous des modèles premium, nous l’avons dit plus haut. Ils ont aussi droit Ă quelques petites diffĂ©rences qui expliquent pourquoi le prix n’est pas le mĂŞme selon le modèle. Du cĂ´tĂ© des diffĂ©rences, on peut Ă©voquer la taille de l’Ă©cran, la puissance de la batterie ou encore l’offre photo (un peu plus haut de gamme sur le S21 Ultra).

Plus globalement, les Galaxy S21, S21+ ou S21 Ultra ont tous droit Ă un bel Ă©cran OLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Les Ă©crans sont une des caractĂ©ristique technique oĂą la marque se distingue de ses concurrents sur le marchĂ©, il est rĂ©putĂ© pour mettre Ă l’honneur des dalles de premier choix. L’offre photo est aussi apprĂ©ciable, on retrouve un quadruple module photo — le Galaxy S21 Ultra a mĂŞme droit Ă un module principal de 108 Mpx.

Tous les Samsung Galaxy S21 sont propulsĂ©s par une puce Exynos 2100, soit le modèle le plus rĂ©cent. Il apporte toute la puissance nĂ©cessaire (et plus) au tĂ©lĂ©phone pour tourner sans latence mĂŞme avec des jeux mobiles. Ce processeur s’occupe aussi du traitement des images et de la gestion de l’autonomie. D’ailleurs, les batteries qui accompagnent ces modèles sont respectivement de 4 000 mAh, 4 500 mAh et 5 500 mAh, c’est dans la moyenne haute des modèles prĂ©sents sur ce crĂ©neau.

Les promotions sur les Samsung Galaxy S21 sont très attractives, mais elles risquent de se terminer avant la fin officielle des offres ce dimanche. Certaines versions (coloris, stockage…) sont dĂ©jĂ indisponibles depuis la mise en ligne de ces avantages. N’attendez pas trop longtemps, on ne sait pas si le site officiel avancera encore de tels arguments dans le futur, sachant que cette gamme de tĂ©lĂ©phones se vend dĂ©jĂ très bien mĂŞme Ă son prix standard.

Si vous craquez pour un Samsung Galaxy S21, vous ĂŞtes assurĂ© d’ĂŞtre livrĂ© en 2 Ă 3 jours après la commande sur le site officiel. Ă€ noter que ce dĂ©lai s’allonge si vous prenez un coloris exclusif. Sinon, vous avez jusqu’Ă 14 jours après la rĂ©ception du produit pour changer d’avis. Dans ce cas, le retour est gratuit et vous ĂŞtes remboursĂ© en intĂ©gralitĂ© par la marque.

