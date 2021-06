Cette offre fibre imbattable de Bouygues Telecom va vous faire changer de FAI

Pourquoi payer 40 euros par mois votre abonnement fibre quand vous pouvez ne payer que 9,99 euros pendant un an ?

Alerte promotion chez Bouygues Telecom ce week-end ! La fibre est au plus bas chez le fournisseur d’accès grâce à sa série spéciale. Ce Week-end, et seulement ce week-end puisque l’offre se terminera ce dimanche 6 juin, vous pouvez vous abonnez à la Série Spéciale Fibre BBox Fit pour seulement 9,99 euros par mois pendant 12 mois. Qui a dit que la fibre était plus chère que l’ADSL ?

Après un an, l’abonnement repassera à 29,99 euros, ce qui reste un excellent prix pour un abonnement fibre parfaitement dimensionné. Sachez toutefois que l’engagement n’est que d’un an, c’est-à-dire que vous pourrez facilement changer de FAI dès la fin de la période promotionnelle. Bref, c’est très clairement l’offre à saisir en ce moment, au total, elle vous permettra d’économiser 240 euros sur un an. Cela ne se refuse pas.

Série Spéciale BBox : tout ce qu’il faut pour profiter de la fibre

Bouygues Telecom propose toujours trois abonnements à son catalogue, mais avec cette série spéciale sur le BBox Fit, le choix n’est pas compliqué, bien au contraire. L’offre possède un rapport qualité-prix indiscutable. Pour seulement 9,99 euros par mois la première année, vous avez droit pour commencer à la fibre jusqu’à 300 Mb/s. Une vitesse déjà 10 à 20 fois supérieure à celle de l’ADSL, qui est aujourd’hui largement suffisante pour tous les usages. Cette vitesse vaut pour le download, et vous aurez 200 Mb/s en upload pour envoyer vos fichiers. C’est amplement suffisant pour 99% des usages.

Grâce à un tel débit, vous pourrez télécharger à la vitesse de l’éclair, streamer des contenus en 4K et jouer avec un ping particulièrement bas, et ce… en même temps. En clair, que vous soyez seul ou 4 à la maison, votre connexion Internet sera sans faille. La fibre est d’ailleurs particulièrement appréciée des joueurs. Ils pourront non seulement télécharger leur titre ou leurs (trop) nombreuses mises à jour de leur jeu sans devoir patienter des heures, mais aussi jouer en ligne avec une latence (ping) particulièrement basse, généralement sous les 10 ms, c’est un avantage indéniable dans les jeux compétitifs.

Pour profiter de pleine votre votre connexion, vous pourrez vous vous appuyer sur Bbox Wi-Fi 5 du fournisseur d’accès qui permettra de transmettre sans-fil la totalité de votre débit à vos appareils, à condition qu’ils soient eux-mêmes compatibles Wi-Fi 5 bien évidemment. C’est probablement le cas que puisque la norme est désormais bien répandue sur le marché. Vous n’avez pas de soucis à vous faire sur ce point. Si vous en avez besoin, vous pouvez également obtenir un répéteur Wi-Fi en option, idéal si votre logement est trop grand pour le réseau fourni par la box seule.

Sans options inutiles

Pour faire baisser le prix de son abonnement, Bouygues Télécom a décidé de conserver l’essentiel tout en se débarrassant du superflu. L’essentiel c’est une connexion fibre rapide et fiable ; le superflu, c’est l’accès à la télévision. Bouygues Telecom a compris que l’accès la TV avait un impact à la hausse sur le prix de l’abonnement, alors que cette dernière est de moins en moins regardée notamment par un public jeune et technophile qui sait comment accéder à la télévision via des solutions tierces. En séparant la TV de son offre, Bouygues peut donc proposer un abonnement au prix particulièrement bas. À moins de 10 euros par mois pendant un an, ce n’est pas à démontrer.

Vous aurez en revanche le téléphone, présent avec les appels illimités vers fixes en France et plus de 110 pays. Désormais, peut utilisé également le téléphone fixe peut dépanner et contrairement à la TV, le coût est quasi nul. Il n’a donc guère d’impact sur le prix de l’abonnement. Pourquoi s’en priver ? L’offre est donc bien dimensionnée, mais si vous avez besoin de plus, sachez que Bouygues Telecom propose deux autres formules.

BBox Must ou Ultym : pour ceux qui en veulent plus

Si l’offre BBox Fit est très clairement celle au meilleur rapport qualité prix, Bouygues Telecom met à disposition de ceux qui veulent aller plus loin deux autres abonnements. D’abord avec Bbox Must, cette formule donne accès à un débit supérieur, à 1 Gb/s, que les utilisateurs les plus exigeants pourront apprécier. On pense notamment à ceux qui télétravaillent et qui ont besoin de télécharger ou envoyer régulièrement de gros fichiers. Vous trouvez également l’accès à 180 chaînes de TV grâce au décodeur 4K de Bouygues Telecom et les appels illimités vers fixes et mobiles en France et vers fixes de plus de 110 pays. Tout cela vous coûtera 21,99 euros pendant 12 mois puis 36,99 euros par mois.

L’offre Ultym est donc l’offre la plus haut de gamme de Bouygues Telecom. Celle-ci double le débit par rapport à la formule Must pour atteindre de 2 Gb/s mais partagé entre les appareils. Un seul terminal ne peut donc que recevoir 1 Gb/s. Vous conservez 180 chaînes avec la Bbox 4K, mais avec les appels illimités vers fixes et mobiles en France / Europe / Suisse et vers fixes de plus de 110 pays. De plus, vous avez droit à une installation premium 100% clé en main et à un diagnostic Wi-Fi lors de l’installation. Vous pourrez également accéder à un service bonus au choix inclus : Canal+ Series, une Clé 4G, Playzer ou le bouquet TV Bbox jeunesse Bouquet ou la presse avec Cafeyn (ex Le Kiosk). Comptez cette fois 27,99 euros par mois pendant 12 mois puis 45,99 euros par mois.

Au final Bouygues Telecom a donc une gamme particulièrement bien construite qui conviendra aussi bien à ceux qui cherchent le meilleur rapport qualité-prix qu’aux utilisateurs les plus gourmands et exigeants. Les premiers se tourneront la BBox Fit à seulement 9,99 euros par mois pendant 12 mois, les seconds vers les formules Ultym ou Must.

