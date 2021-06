Forfait mobile : ne regrettez pas cette offre à 4,99€ (20 Go sur Orange), elle est imbattable

Changez de forfait mobile pour cette offre à 4,99 euros seulement pour 20 Go d'Internet. Vous avez le choix entre les réseaux SFR et Orange, pensez à faire vite. C'est la meilleure offre du moment.

Si vous êtes en quête d’un nouveau forfait mobile, c’est le moment de passer à l’action. Plutôt que de payer un forfait surdimensionné ou du hors-forfait, pourquoi ne pas choisir un abonnement qui réponde vraiment à vos besoins ? Et cerise sur le gâteau, qui ne coûte pas trop cher ?

C’est le MVNO Prixtel qui propose cet excellent forfait mobile en ce week-end. L’opérateur avait déjà dévoilé cette même offre il y a quelques semaines, elle avait été prise d’assaut par tous les français en quête d’économies. La formule comprend jusqu’à 20 Go pour 4,99 euros par mois. Ce prix ne néglige pas la qualité car vous aurez accès aux réseaux SFR ou Orange pour cet abonnement. De plus, vous n’êtes pas soumis à une période d’engagement.

Le meilleur forfait mobile selon nous

Prixtel s’illustre sur le marché du forfait mobile depuis quelques années, il se présente comme un opérateur virtuel (MVNO) de poids. Il s’est fait une place parmi les leaders en proposant des formules dotées d’un excellent rapport qualité-prix. Ce forfait souple comprend les appels, SMS et MMS en illimité tandis que les données mobiles déterminent le tarif de la facture chaque mois. Avec l’abonnement “Le petit”, vous payez seulement 4,99 euros jusqu’à de 20 Go de data.

Ce forfait mobile ne se limite pas à 20 Go de data, il s’agit du premier palier de l’offre “Le petit”. Plutôt que de faire du hors-forfait, vous changez de palier si vous utilisez plus que ce volume de 20 Go. Imaginons que vous consommez 30 Go sur un mois, la facture sera de 7,99 euros. Dans le cas où vous allez jusqu’à 40 Go, le prix passera à 9,99 euros sur la période. C’est simple, cet abonnement selon votre utilisation pour correspondre véritablement à vos usages.

Il faut le préciser, Prixtel est le seul opérateur qui atteint la neutralité carbone en France. Cet acteur compense toutes ses émissions de CO2 en plantant des arbres à l’aide d’un partenaire avec qui il travaille main dans la main. D’autre part, vous avez aussi l’avantage de pouvoir choisir entre les réseaux SFR ou Orange, il est possible de changer quand bon vous semble selon la zone géographique.

Que ce soit ce forfait mobile “Le petit” ou les deux autres que nous allons présenter ci-dessous, ils sont sans engagement. Vous pouvez donc résilier quand vous voulez, sans aucun préavis. Le MVNO vous laisse libre de changer quand vous voulez, vous n’êtes jamais bloqué chez lui. Tester son service est donc sans aucun risque pour vous.

Un forfait mobile pour tous

Prixtel ne s’arrête pas au forfait mobile “Le petit”, il pense aussi à tous les utilisateurs qui ont besoin de plus de 40 Go chaque mois. L’opérateur met en avant deux autres formules, l’abonnement “Le géant” est le plus compétitif. Une fois de plus, tous les appels, SMS et MMS sont en illimité. Vous pouvez consommez jusqu’à 100 Go de data pour seulement 14,99 euros par mois. En plus, cette offre est compatible avec le réseau 5G, c’est tout simplement le meilleur rapport qualité-prix compatible avec ce dernier.

Le forfait mobile “Le géant” est également doté de trois paliers qui associent volume de data et prix chaque mois. Si le premier revient à 14,99 euros pour 100 Go, les autres sont à 19,99 euros et 22,99 euros pour 150 ou 200 Go d’Internet. On notera que ce forfait est aussi compatible avec le réseau 5G. C’est la seule formule du MVNO qui permette d’accéder à ce réseau ultra-rapide.

La dernière offre de Prixtel se présente comme le forfait mobile du compromis au sein de cette gamme. Baptisé “Le grand”, il met en avant des paliers qui sont de 60, 80 et 100 Go de data : les prix associés sont de 7,99, 10,99 et 12,99 euros par mois. Une fois de plus, les appels, SMS et MMS sont illimités, cela ne va donc pas influencer le montant de la facture mensuelle. À noter que cette offre n’est pas compatible avec la 5G.

Prixtel est l’opérateur le plus compétitif du moment, son forfait mobile et ses déclinaisons se démarquent du reste du marché. RED by SFR et B&You ont mis fin à leurs offres pour revenir à des tarifs plus habituels, laissant l’opérateur virtuel prendre de l’avance avec ces excellentes promotions du week-end. C’est aussi le seul à proposer la qualité du réseau Orange, classé 1er en France par l’ARCEP.

Par contre, tous les deals se terminent dès ce mardi 8 juin, il faut être assez rapide pour sécuriser ces prix mini afin de faire baisser le tarif de votre forfait mobile tous les mois. Après cette date, on ne sait pas si Prixtel affichera encore de telles offres et quand il le fera, il faudra peut-être attendre plusieurs mois.

Un forfait mobile sans engagement

Prixtel a le mérite de proposer un forfait mobile sans engagement de durée. Dans les faits, cela veut dire que vous pouvez choisir de rester client pendant autant de temps que vous le souhaitez sans aucune contrainte. Vous pouvez partir sans devoir vous justifier auprès de l’opérateur, c’est aussi à prendre en compte lors de votre choix.

Pour résumer, le forfait mobile propose actuellement le meilleur rapport qualité-prix du marché grâce à des offres remises à l’honneur pour quelques jours. Toutes les formules sont sans engagement de durée et vous bénéficiez d’une qualité de réseau de haut vol pour un tarif réduit. Les prix affichés sont garantis pendant toute la première année, le détail est disponible sur le site de Prixtel de manière transparente.

