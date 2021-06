Éclairage connecté : l’application Hue fait peau neuve

apps Par Olivier le 05 juin 2021 à 10h00

L'application Hue, bien connue des utilisateurs des ampoules connectées et autres produits lumineux de la marque, bénéficie d'une toute nouvelle version qui se veut plus simple et plus pratique.

© Signify/Hue