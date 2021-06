Bon plan VPN : prix de folie chez CyberGhost qui est à moins de 30€

Avec cette promotion inédite chez CyberGhost, équipez-vous de l’un des meilleurs VPN actuels sans vous ruiner.

Vous vous servez probablement d’Internet de manière quotidienne, il serait donc judicieux de vous protéger contre tous les risques que cela implique. Que ce soit lors de vos sessions de navigation, mais aussi lorsque vous vous servez d’applications connectées, vos informations personnelles et votre identité sont exposées.

Pour éviter que ces dernières ne soient interceptées et utilisées à des fins frauduleuses ou publicitaires, vous pouvez vous équiper d’un VPN. Ces logiciels vous protègent et vous donnent accès à une foule d’autres avantages. Parmi ces outils, CyberGhost tient une place de choix et vous propose en ce moment une réduction totalement exclusive de 85% sur son abonnement 1 an, baissant le prix du VPN à seulement 1,99€ / mois.

Les avantages de l’application CyberGhost VPN

Ce n’est pas un hasard si CyberGhost tient une place si importante sur le marché des VPN. En effet, CyberGhost vous propose d’excellentes fonctionnalités. Pour votre sécurité tout d’abord, sachez que CyberGhost chiffre vos données de navigation selon une norme avancée reconnue. Vos informations sensibles – telles que vos mots de passe ou vos coordonnées bancaires – seront donc totalement inaccessibles.

De la même façon, ce VPN masque votre adresse IP sans manifester aucune fuite, ce qui est un bon point. Cela va protéger votre identité, en empêchant de remonter jusqu’à elle et vous permettre de naviguer de manière 100% anonyme.

En plus, vous pourrez naviguer de façon totalement libre, en vous délocalisant en quelques clics. En effet, CyberGhost dispose d’un nombre important de serveurs : plus de 6 900, dans quasiment 90 pays. En vous connectant à ses serveurs, vous allez pouvoir contourner tous les géo-blocages, et accéder aux catalogues Netflix étrangers par exemple.

Si vous êtes débutant dans le domaine des VPN, pas de panique. CyberGhost vous propose une application très simple à utiliser, et compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation (Windows, Android, iOS, macOS, Linux).

Vous pourrez connecter jusqu’à 7 appareils en même temps afin de couvrir tous vos dispositifs. Enfin, il est bon de savoir que CyberGhost vous propose une assistance disponible 24h/24 et 7j/7, afin que vous ne soyez jamais bloqué dans votre utilisation.

La réduction CyberGhost : votre VPN pour 1,99€ / mois seulement

Vous l’aurez compris : CyberGhost est un VPN réellement qualitatif. Mais ce n’est pas pour autant que vous devrez vous ruiner pour en profiter. En effet, CyberGhost sort une offre promotionnelle unique, baissant le prix de son outil de 85% sur son abonnement annuel. Du jamais vu ! En général, il faut s’engager sur trois années pour bénéficier d’un taux si intéressant.

De plus, le VPN offre 3 mois de protection supplémentaire de manière gratuite, ce qui est encore plus attractif. De cette façon, le prix habituel du VPN qui est de 12,99€ par mois revient à seulement 1,99€ par mois. Ainsi, ce sont 15 mois de protection dont vous allez profiter, et ce, pour un coût total de 29€ seulement, contre presque 195€ en temps normal.

Vous en conviendrez, cette offre promo CyberGhost est clairement exceptionnelle : 15 mois de protection pour seulement 29€, c’est inédit ! Si toutefois vous étiez encore hésitant, rassurez-vous, ce VPN a pensé à tout. Vous bénéficierez d’une garantie de remboursement de 45 jours au cas où vous changiez d’avis.

Vous pourrez donc – durant cette période – demander à arrêter votre abonnement et être intégralement remboursé. Vous n’avez donc rien à perdre à essayer CyberGhost VPN. Et à ce prix-là, ça ne se refuse vraiment pas.

