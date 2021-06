Redmi Note 10 : AliExpress brade le prix à un niveau encore inédit 🔥

Le Redmi Note 10 sera probablement dans le Top 3 des meilleures ventes de smartphones en 2021. Officialisé en mars, il offre un rapport qualité prix imbattable sur le milieu de gamme. Et l'offre ultra généreuse chez AliExpress ne fait que renforcer ce dernier.

Depuis sa sortie, le Redmi Note 10 enchaine les succès et les louanges des experts. Ce smartphone entrée de gamme est ultra convaincant pour ce prix, et il va selon toute vraisemblance se placer dans le Top 3 des meilleures ventes de tout le marché en 2021. Nous avons fait un test du produit, nous avons été séduit par ses arguments.

Aujourd’hui, AliExpress va encore plus loin et propose une remise encore inédite sur ce modèle. Si vous cherchez absolument le meilleur rapport qualité prix, vous êtes gâté en ce moment. Entre la remise immédiate et le code FRJUN30, vous allez pouvoir baisser le prix du Redmi Note 10 de manière assez dingue. Il baisse ainsi à 136 euros au lieu de 199 euros avec le code FRJUN30. C’est le meilleur prix jamais observé sur le marché.

Pour voir l'offre sur le Redmi Note 10, c'est par ici :

Cette offre sur le Redmi Note 10 est très attractive mais elle risque de partir en quelques heures. AliExpress a limité le nombre d’unités et surtout de coupons disponibles sur son site. La plateforme affiche en temps réel le nombre d’exemplaires restants, il en reste moins d’une centaine à l’heure de la rédaction de ce bon plan. On ne peut que vous inviter à être rapide, ce tarif est dingue compte tenu de la performance du produit.

Il faut également préciser que le Redmi Note 10 est expédié depuis un entrepôt situé en Europe. Cela signifie que la TVA est incluse et que la livraison a lieu dans les 3 jours ouvrés après votre commande. Vous êtes assuré de pouvoir profiter de votre smartphone au plus vite. Sinon, vous avez jusqu’à 20 jours après la réception pour changer d’avis et obtenir un remboursement en retournant le téléphone (gratuitement).

Quelles qualités pour ce Redmi Note 10 ?

Le Redmi Note 10 est le dernier modèle de la marque Redmi, dont Xiaomi est propriétaire. Présentée il y a quelques années, cette gamme a pour but de se place sur le marché des smartphones entrée de gamme avec des modèles ultra compétitifs en termes de prix. Le succès est au rendez-vous et plus de 200 millions de Redmi ont déjà été vendus dans le monde. Ce nouveau téléphone illustre bien le positionnement de la gamme, il est le meilleur sur son segment.

Ce Redmi Note 10 dispose d’un écran AMOLED DotDisplay de 6,43 pouces. Pour un smartphone à moins de 150 euros, l’AMOLED est un vrai luxe. Le design général du smartphone se veut simple et efficace, il est très sobre. Le ratio écran/corps est appréciable, il est amélioré par l’installation de la caméra selfie qui est placée dans un poinçon sur la dalle avant. Le lecteur d’empreintes digitales est situé sur la tranche de l’appareil, ce qui rend son utilisation intuitive tout en évitant la présence d’un bouton physique ou d’un capteur sur le dos du téléphone.

L’une des autres qualités du Redmi Note 10 est l’autonomie : il est doté d’une batterie de 5 000 mAh, peu de smartphones (même des modèles premium) sont capables de faire aussi bien sur le marché. Vous pouvez utiliser l’appareil jusqu’à deux jours de suite sans charge avec un usage classique. En plus, il est doté de la charge rapide 33W qui assure de retrouver 50% de l’autonomie en une demi-heure. Les plus étourdis seront satisfaits de ces qualités, ils pourront en profiter pour recharger l’appareil rapidement avant de quitter leur domicile.

En termes de photo, le Redmi Note 10 s’appuie sur une caméra avant de 13 Mpx et un quadruple module photo arrière avec un capteur principal de 48 Mpx. Une fois de plus, le résultat est largement à la hauteur de la catégorie du téléphone. Il n’est pas capable de faire aussi bien que les derniers iPhone 12, ce qui est largement justifié par son prix plus abordable, mais il se différencie largement par rapport à la concurrence.

Enfin, le Redmi Note 10 tourne à l’aide d’un processeur Snapdragon 678, cette puce assure le bon fonctionnement du smartphone. Ce modèle a la puissance nécessaire pour fonctionner sans latence quand vous utilisez des applications ou des jeux mobiles. Globalement, c’est un téléphone qui a toutes les qualités techniques recherchées pour le quotidien, ses rivaux ont du mal à proposer aussi bien pour un tel prix.

Une vente flash signée AliExpress

Cette offres spéciale sur le Redmi Note 10 est une excellente opportunité pour réaliser des économies. AliExpress est réputée pour ses ristournes sur les produits de marques asiatiques, il prouve encore son statut de poids lourd sur le marché avec cette vente éclair sur un modèle dévoilé il y a quelques semaines à peine. Les autres marchands sur internet ne peuvent pas suivre avec un tarif aussi bas, c’est le moment d’en profiter.

Avec la vente flash en cours sur AliExpress, vous pouvez économiser presque -25% sur le Redmi Note 10. C’est parfait pour respecter votre budget tout en choisissant un des meilleurs smartphones d’entrée de gamme disponibles sur le marché. Cette version remplace le Redmi Note 9, un digne prédécesseur qui se hissait régulièrement dans le top des ventes sur les sites e-commerce, c’est déjà la même chose avec ce modèle.

Pensez à faire vite pour saisir cette offre sur le Redmi Note 10 chez AliExpress. Il y a de fortes chances pour qu’elle disparaisse en quelques heures dès ce dimanche. En plus, vous êtes assuré de recevoir votre smartphone dans les jours qui suivent votre commande tout en bénéficiant d’une seconde chance en cas de besoin, c’est parfait pour faire votre achat en ligne tout en économisant.

