Bon plan : les iPhone 12 subissent déjà une lourde chute de prix

Cela faisait des mois qu'on n'avait plus vu de vraie remise sur les iPhone 12. Ce week-end, c'est RED by SFR qui casse le prix de cet excellent smartphone premium. Dépêchez-vous, les stocks seront très limités.

Officialisés à la fin de l’année dernière, les nouveaux iPhone 12 sont les derniers flagships présentés par Apple. D’un point de vue expérience et performance, ces smartphones ont vraiment tout pour plaire. Le prix reste toutefois élevé, et il faut donc réussir à tomber au bon moment pour espérer faire des économies au moment de l’achat.

Justement, le site RED by SFR permet d’acheter ces iPhone 12 à prix ultra avantageux dans le cadre de ses RED Days. En l’occurrence, vous allez pouvoir obtenir une double remise sur ces excellents smartphones. Il y a une remise immédiate qui fait chuter le prix de 909€ à 829€ (-80€) et une seconde remise sous forme de remboursement. Au final, un iPhone 12 64 Go ne vous coûtera que 729€ au lieu de 909€, soit 180€ de réduction.

Les iPhone 12 sont les derniers modèles dévoilés par Apple. Cette génération se compose de 4 modèles qui sont tous des smartphones premium. La marque à la pomme fait fort avec cette nouvelle gamme, nous avons eu l’occasion d’apprécier les qualités des iPhone 12 et 12 mini à l’occasion d’un test qui s’est avéré convaincant.

Apple ne fait pas de remise, il n’en fait même jamais pendant les opérations spéciales. Chez les marchands en ligne comme RED by SFR, Amazon et consorts, elles sont très rares et dépassent peu souvent les 10%. Chez RED by SFR, sachez que vous avez aucun engagement auprès de l’opérateur. Vous achetez un iPhone 12 nu et vous pouvez très bien avoir un forfait chez un concurrent.

Les iPhone 12, un vrai luxe

Les iPhone 12 sont une gamme à succès pour Apple. La marque à la pomme a présenté une génération de modèles puissants et robustes, c’est aussi le cas de ce nouvel iPhone 12 mini. Comme les autres, il bénéficie du savoir-faire du constructeur, il est simplement plus compact que le reste des autres appareils. Si vous n’êtes pas un grand fan des smartphones de grande taille, cette version plus petite saura vous convenir à la perfection.

Dans un premier temps, il convient d’indiquer que tous les iPhone 12 sont dotés de la compatibilité avec le réseau 5G. Ce n’était pas le cas des précédentes générations de smartphones de la marque. Si vous n’avez pas envie de changer de smartphones dans un an ou deux pour avoir droit à un réseau plus rapide et plus qualitatif, c’est à prendre en compte. Vous déjà pourrez profiter de la 5G, sachant que son déploiement est en cours dans toute la France.

Cette nouvelle gamme se dote d’écrans OLED dont la taille est de 6,1 pouces pour les iPhone 12 . C’est une mise à jour qui prend son sens quand on sait que le modèle standard de la précédente génération devait se contenter du LCD, cela rend ces appareils encore plus premium. Côté photo, les versions mises en avant à prix réduits sur RED by SFR embarquent double module photo équipé d’un objectif principal et d’un module ultra grand-angle. Le mode nuit est plus performant que sur les iPhone 11, il est désormais disponible sur la caméra selfie des smartphones.

Ces iPhone 12 profitent tous de la dernière puce A14 Bionic, c’est la plus puissante d’Apple et l’une des plus performantes sur le marché mondial des smartphones. Elle permet une belle optimisation de la batterie pour que votre smartphone tienne plus longtemps dans l’immédiat et dans le temps après quelques années. L’autonomie est un peu meilleure sur la version standard que mini, c’est assez logique. Sinon, ce processeur vous assure de pouvoir jouer à vos jeux mobiles préférés sans latence, il en est de même pour le streaming, l’utilisation d’applications énergivores ou encore le traitement des images.

Globalement, ces iPhone 12 sont des smartphones premium parfaits pour une utilisation simple et efficace. Ils ont évidemment tous droit à iOS 14.5 pour une expérience très intuitive et poussée, mais aussi à une mise à jour du design. Apple remet au goût du jour l’apparence de modèles plus anciens (iPhone 4) tout en rendant cette dernière encore un peu plus moderne, le résultat est à la hauteur. De nombreux utilisateurs ne cessent d’abandonner leur iPhone actuel pour un smartphone de cette récente gamme.

RED by SFR casse les prix

Les remises sur les iPhone 12 et 12 mini proposées par RED by SFR représentent une véritable occasion de faire des économies (environ 20% sur le modèle 64 Go). Si vous prenez le modèle standard en 64 Go, vous avez droit à une remise de 180 euros sur le smartphone, c’est le meilleur prix actuellement disponible en ligne. Les réductions sont aussi intéressantes sur les autres versions 128 et 256 Go disponible sur le site e-commerce.

Avec RED by SFR, vous avez jusqu’à 14 jours pour changer d’avis et décider de renvoyer votre iPhone 12. Si le modèle que vous avez commandé ne convient pas à vos attentes, ce délai vous permet de le retourner gratuitement pour être remboursé à 100%. D’autre part, vous avez la possibilité de vous faire livrer en 2 à 3 jours ouvrés et gratuitement. Le cyber-marchand se montre très réactif.

Sinon, les iPhone 12 profitent d’une garantie traditionnelle de 2 ans : c’est exactement la même promesse que si vous l’aviez acheté dans un Apple Store. Vous pourrez aussi vous rendre dans une boutique officielle Apple en cas de question ou de problème. Pour ce faire, il faut prendre rendez-vous auprès du Genius Bar. Globalement, la seule chose qui change lors de l’achat sur RED by SFR (plutôt que sur Apple) tient dans le prix… qui est plus bas chez le premier.

Pour accéder aux deals sur les iPhone 12, c’est par ici :

