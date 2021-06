Bon plan : l’excellent aspirateur Dreame V11 SE accuse une forte baisse 🔥

L'aspirateur balai Dreame V11 SE passe sous la barre des 240 euros avec cette double offre sur AliExpress. Soyez rapide, c'est une vente flash très limitée.

© Dreame

Le Dreame V11 SE est un aspirateur balai signĂ© Xiaomi. Il a droit Ă tout le savoir-faire de la marque, soit un prix plus que convenable pour d’excellentes performances techniques. Ceux-ci sont en mesure de concurrencer directement Dyson, mais ils proposent un meilleur rapport qualitĂ©-prix. Ce dernier est encore plus attractif avec les nouvelles offres signĂ©es AliExpress.

Avec la vente flash en cours sur AliExpress, le Dreame V11 SE passe Ă 236 euros au lieu de 325 euros avec le code FRJUN80, soit plus de 27% de rĂ©duction immĂ©diate. Vous devez ajouter le coupon une fois que vous avez ajoutĂ© l’article dans le panier pour Ă©conomiser quelques euros de plus sur ce modèle.

Pour profiter de la promotion sur l’aspirateur Dreame V11 SE, c’est par ici :

Voir l’offre sur AliExpress

Si vous craquez pour le Dreame V11 SE sur AliExpress, sachez que le marchand en ligne assure une livraison en 3 jours — selon le modèle que vous prenez. Il dispose des entrepĂ´ts en Europe et en France, ce qui permet de livrer rapidement les commandes sans frais additionnels. La plateforme met en avant une politique de retour de 20 jours, c’est un dĂ©lai qui vous offre la possibilitĂ© de renvoyer le produit pour vous faire rembourser Ă 100% si l’aspirateur ne vous convient pas. Ces deux appareils ont une garantie de deux ans.

Les aspirateurs Dreame sont des modèles très prisĂ©s par le public, leur succès ne baisse pas depuis leur arrivĂ©e sur le marchĂ©. En consĂ©quence, ils affichent rĂ©gulièrement des ruptures de stock chez AliExpress. Si vous ĂŞtes conquis par le Dreame V11 SE, mieux vaut ne pas attendre trop longtemps avant de passer Ă l’action, surtout avec la double offre en cours.

Le Dreame V11 SE, une référence signée Xiaomi

Le Dreame V11 SE est un aspirateur balai sans fil. Il a les capacitĂ©s techniques pour nettoyer tous les sols, qu’ils s’agisse de lino, de parquet, de moquette ou encore de tapis. L’appareil propose plusieurs modes de nettoyage pour faire le mĂ©nage de manière optimale avec une technologie de plus de 125 000 tours par minutes. Xiaomi a travaillĂ© sur diffĂ©rents Ă©lĂ©ments afin que l’appareil soit discret, il produit donc un bruit qui reste limitĂ© Ă l’utilisation.

D’autre part, ce Dreame V11 SE peut s’utiliser comme un aspirateur Ă main, la transition s’effectue de manière intuitive et ne prend pas plus de quelques minutes. Cela peut s’avĂ©rer très utile pour nettoyer encore plus de surfaces — qu’il s’agisse directement de votre logement ou non. Vous pouvez aussi vous occuper des sièges de voitures, en plus des plinthes ou de votre canapĂ©.

En termes d’autonomie, le Dreame V11 SE est en mesure de tenir jusqu’Ă 60 minutes. Le niveau de la batterie est affichĂ© directement sur un petit Ă©cran tactile situĂ© sur le haut du manche de l’appareil. Ce dernier renseigne Ă©galement le mode utilisĂ© en temps rĂ©el ainsi que le changement de filtre si cela est nĂ©cessaire.

Globalement, le fait que le Dreame V11 SE soit un aspirateur balai sans fil vous offre un beau gain de temps et d’Ă©nergie. Plus besoin de transporter le traineau d’un appareil classique derrière vous et — surtout, plus besoin de vous occuper du fil et de la prise lors de vos dĂ©placements dans votre logement. Vous ĂŞtes libre de vos mouvements, c’est parfait pour passer moins de temps sur cette tâche mĂ©nagère (très) redondante. Il s’agit d’un investissement de premier choix qui saura se montrer robuste mĂŞme après annĂ©es d’utilisation, ce qui vous Ă©vitera de devoir racheter un nouveau modèle qui baissera en performances après quelques annĂ©es d’utilisation Ă peine.

Des offres flash Ă retrouver sur AliExpress

AliExpress est toujours de la partie quand il s’agit de dĂ©voiler des offres de haut vol sur des produits de marques asiatiques comme Xiaomi. Une fois de plus, le marchand en ligne s’illustre sur le marchĂ© du ecommerce avec cette promotion qui fait lourdement chuter le prix du Dreame V11 SE, il passe Ă 236 euros contre un tarif de base de 325 euros. L’Ă©conomie Ă rĂ©aliser sur cet appareil est de -27%, c’est parfait pour obtenir cet appareil pour moins cher.

Mieux vaut ne pas attendre trop longtemps pour choisir le Dreame V11 SE sur AliExpress. Cet aspirateur se place aisĂ©ment parmi les meilleurs modèles de son segment, ce qui justifie son succès auprès du public. Le nombre d’unitĂ©s restantes est affichĂ© en direct sur le site marchand, les stocks ne cessent de baisser depuis la mise en ligne de cette offre.

N’oubliez pas non plus d’ajouter le code FRJUN80 après avoir sĂ©lectionnĂ© le Dreame V11 SE sur AliExpress, c’est ce coupon qui vous permettra d’obtenir la remise maximale lorsque vous choisirez votre nouvel aspirateur. Si vous n’ĂŞtes pas satisfait, on rappelle que vous avez jusqu’Ă 20 jours pour renvoyer le produit et vous faire rembourser. C’est le moment de faire une belle affaire.

Pour profiter de la vente flash sur l’aspirateur Dreame V11 SE, c’est par ici :

Voir l’offre sur AliExpress