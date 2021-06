Netflix : Shadow and Bone et JCVD, voici les annonces de la Geeked Week

Une deuxième saison pour Shadow and Bone, un premier trailer pour Le dernier Mercenaire et des images du tournage de Vikings : Valhalla, on revient sur les annonces de cette première conférence.

Le coup d’envoi de la Geeked Week a été riche en annonces. Hier, à 17 h 30 sur YouTube, la plateforme a diffusé un live de plus de 2 heures consacré à ses productions fantastiques, zombiesques et d’action. Avant la conférence de ce soir, qui sera consacrée aux adaptations de comics, on revient sur les informations qu’il ne fallait pas louper.

Shadow and Bone revient pour une saison 2

Sans surprise, la série adaptée de la saga Grisha a trouvé son public. À mi-chemin entre Narnia et Games of Thrones, la production Netflix suit les aventures d’Alina Starkhov, une jeune cartographe qui se découvre un pouvoir extraordinaire. Dans un pays déchiré par le Dark Fold, une masse obscure et peuplée de monstres, elle devient l’invocatrice de la lumière. Elle est la seule à pouvoir délivrer le royaume de Ravka de cette malédiction. Si la première saison suivait peu ou prou l’intrigue du premier roman, on peut s’attendre logiquement à ce que cette seconde salve d’épisodes emprunte le même chemin. On devrait donc retrouver Alina et Mal en pleine guerre civile. Idolâtrée et crainte, la jeune femme commence à être rongée par ses propres pouvoirs. Pour affronter le Darkling, elle va devoir explorer ses propres ténèbres, au risque d’y perdre sa lumière. Pour l’instant, Netflix n’a pas donné de date de diffusion, mais on peut s’attendre à la retrouver sur nos écrans d’ici un an, comme c’est souvent le cas avec les productions de la plateforme. Sur Instagram, Ben Barnes, qui incarne l’antagoniste, n’a d’ailleurs pas manqué l’occasion de partager quelques images sur le tournage et spoiler alert, il y aura de l’hémoglobine. Notre critique de la saison 1 est à retrouver ici.

Jean-Claude Van damme dans le trailer du Dernier Mercenaire

On va retrouver les gros bras de Jean-Claude Van Damme sur Netflix. Cet été, la plateforme va diffuser le nouveau film de David Charhon (De l’autre côté du périph) avec l’acteur belge dans le rôle-titre. JCVD y incarnera un ancien et mystérieux agent des services secrets de retour en France pour protéger un fils qu’il n’a jamais rencontré. Ce dernier est recherché par le gouvernement pour trafic d’armes et de drogue suite à une boulette d’un bureaucrate zélé et une opération mafieuse. Pour faire face à cette figure du film d’action, le réalisateur fait appel à plusieurs acteurs français comme Alban Ivanov (La vie scolaire), Patrick Timsit (Un indien dans la ville) et Eric Judor (La tour Montparnasse Infernale). Netflix nous donne rendez-vous le 30 juillet prochain pour découvrir cette production Made in France.

Premier trailer pour Kate

Après avoir été irrémédiablement empoisonnée, une redoutable agente a moins de 24 heures pour se venger de ses ennemis. Dans sa quête, elle se lie d’amitié avec la fille de l’une de ses victimes. Ce thriller d’action, avec Mary Elizabeth Winstead (Scott Pilgrim) et Woody Harrelson (Bienvenue à Zombieland) débarque le 10 septembre sur Netflix.

Jason Momoa joue au père solitaire dans Sweet Girl

Après Aquaman, Game of Thrones et See sur Apple TV+, Jason Momoa va devenir une figure paternelle dans le nouveau film de Brian Andrew Mendoza. Dans la lignée de Taken, Sweet Girl explorera les aventures d’un père anéanti par le chagrin après la mort de sa femme. Tout en protégeant la seule famille qu’il lui reste, sa fille, il se promet de punir les auteurs de cette tragédie. L’acteur donnera la réplique Isabela Merced (Dora et la cité perdue). On retrouvera également Marisa Tomei (Spider-Man : Far from home) et Justin Bartha (Very Bad Trip). Le film sera diffusé sur Netflix le 20 août prochain et des premières images ont été partagées.

Enfin, on notera que le tournage de Vikings : Valhalla est officiellement lancé. Le spin-off de la série Michael Hirst nous plongera 100 ans après les premiers Vikings aux côtés de leurs descendants. Au casting, on retrouvera Sam Corlett (Les Nouvelles aventures de Sabrina) et Leo Suter (Maléfique) et Johannes Haukur Johannesson (Cursed).

Pour plus d’informations sur les prochaines productions Netflix, rendez-vous ce soir sur YouTube. La plateforme devrait nous donner des nouvelles de la saison 3 d’Umbrella Academy, de la série Sweet Tooth mais également de l’adaptation de Sandman.