Forfait mobile : à minuit, ce deal 20 Go à 4,99 euros n’existera plus 🔥

Prixtel propose un forfait mobile à 4,99 euros pour 20 Go de données mobiles avec les réseaux Orange ou SFR. Il s'agit de la meilleure formule de la semaine, pensez à faire vite : elle se termine à minuit.

Cette offre spéciale sur un forfait mobile de qualité va faire des ravages jusqu’à ce mardi soir minuit. Il faut se tourner du côté du MVNO Prixtel pour en profiter. Ce dernier vous permet d’accéder aux premium réseaux Orange et SFR pour des prix ultra avantageux. Son offre choc permet d’avoir par défaut les 20 Go par mois pour seulement 4,99 euros. Et c’est sans engagement.

Voir l’offre Prixtel

Prixtel offre probablement le meilleur rapport qualité prix pour un forfait mobile sur le marché. Avec ce deal, vous pouvez réduire drastiquement le coût de votre abonnement sans pour autant négliger la qualité. Le forfait de Prixtel a un fonctionnement assez particulier avec un système de paliers progressifs. De cette manière, vous ne payerez que ce que vous utilisez réellement.

L’élite du forfait mobile

Prixtel a su se faire une place de choix sur le secteur du forfait mobile en quelques années. Il s’agit d’un MVNO qui met en avant plusieurs avantages qui lui permettent de se différencier des formules classiques. Ses offres ont le gros avantage de se baser uniquement sur votre usage pour déterminer un prix. Les appels, SMS et MMS sont compris en illimité tandis que le volume de data utilisé détermine le montant de la facture à chaque mois. Si vous prenez la formule “Le petit”, vous pouvez consommer jusqu’à 20 Go de data pour seulement 4,99 euros.

Cette formule fonctionne selon un système de 3 paliers qui associent un prix à un nombre de gigas. Si vous utilisez moins de 20 Go, vous êtes assuré de payer 4,99 euros. Si vous passez entre 20 et 30 Go, le tarif est de 7,99 euros. Dans le cas où vous consommez entre 30 et 40 Go, la facture sur le mois passe à 9,99 euros. Le principe est transparent et efficace, le prix peut évoluer tous les mois.

Voir l’offre Prixtel

D’autre part, le forfait mobile “Le petit” ou les autres abonnements de Prixtel sont tous sans engagement de durée. Vous choisissez une offre et vous êtes libre de quitter l’opérateur quand vous le souhaitez plutôt que de rester client pendant une période déterminée (un an, 2 ans…). C’est aussi à prendre en compte, vous restez maître de vos choix. En plus, cet abonnement vous offre la possibilité de choisir entre les réseaux SFR et Orange. Vous pouvez changer pour l’un ou l’autre après avoir choisi cette formule.

Ce forfait mobile ne mise pas uniquement sur un excellent rapport qualité-prix et tous ces avantages. Prixtel peut se vanter d’être le seul opérateur neutre en carbone en France. Pour répondre à cet objectif, il plante des arbres pour compenser ses émissions, il travaille avec un partenaire dont l’activité est dédiée à cette mission.

Un forfait mobile qui vous convient

Le forfait mobile “Le petit” n’est pas la seule offre qui compose la gamme de Prixtel. L’opérateur a aussi pensé à tous les utilisateurs qui ont besoin d’un volume plus conséquent de données mobiles tous les mois. Pour ce faire, il avance les deux formules “Le grand” et “Le géant”.

Le forfait mobile “Le géant” dispose d’un excellent rapport qualité-prix pour un nombre de Go d’Internet qui devrait largement couvrir votre usage tous les mois. Également basé sur ce système de paliers, il met en avant des prix de 14,99 euros, 19,99 euros et 22,99 euros pour 100, 150 et 200 Go de données mobiles. Pour les mêmes prix, il est compatible avec le réseau 5G, c’est un autre argument sur un marché où les formules 5G restent encore onéreuses chez beaucoup d’opérateurs concurrents.

De son côté, le forfait mobile “Le grand” se présente comme un excellent compromis en termes de prix et de data. Les paliers sont de 60, 80 et 100 Go pour des tarifs mensuels 7,99, 10,99 et 12,99 euros. Comme tous les autres abonnements de la gamme, il inclut les appels, SMS et MMS en illimité. Attention, cet abonnement ne fonctionne pas avec le réseau 5G.

Prixtel propose indéniablement le meilleur forfait mobile du moment. Il peut s’appuyer sur une offre de qualité pour un prix plus que convenable, à l’exemple de son offre à 4,99 euros seulement pour 20 Go de données mobiles. En plus, il vous pouvez choisir le réseau Orange, ce dernier est considéré comme le meilleur en France par l’ARCEP.

Vous n’avez plus que quelques heures pour choisir votre nouveau forfait mobile chez Prixtel. Et pour cause, toutes les offres mises en avant expirent dès le 8 juin, c’est-à-dire demain. Pensez à faire vite pour payer moins cher avec les excellentes offres de l’opérateur. Tous les prix affichés sont valables pendant un an, le détail est disponible sur le site officiel de l’opérateur.

Voir l’offre Prixtel

Une alternative au forfait de Prixtel ?

Si l’excellent forfait mobile de Prixtel ne vous a pas convaincu, sachez qu’il existe d’autres opérateurs qui peuvent combler vos attentes sur le marché. RED by SFR s’illustre aussi dans ce même secteur depuis quelques années, il a également le mérite de ne proposer que des abonnements sans engagement de durée.

Actuellement, le meilleur forfait mobile de RED by SFR revient à 15 euros par mois pour les appels, SMS et MMS avec 100 Go de data dont 12 Go depuis l’UE et les DOM. Cette offre se décline avec 1, 80 ou 130 Go de données mobiles, les prix évoluent selon le volume de data. À noter que cet opérateur est un peu plus classique, les prix restent fixes tous les mois. Toutefois, la multiplicité des offres assure une belle souplesse pour une offre qui correspond bien à vos attentes.

Voir l’offre RED by SFR