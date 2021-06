Si vous avez plusieurs appareils Apple, macOS Monterey va vous changer la vie

Apple vient tout juste de présenter macOS Monterey, la nouvelle version majeure du système d’exploitation du Mac. Voici toutes les nouveautés !

Apple

À l’occasion de sa conférence d’ouverture de la WWDC 2021, Apple vient tout juste de lever le voile sur les nouvelles versions des systèmes d’exploitation de ses appareils, dont iOS 15 et iPadOS 15 pour l’iPhone et l’iPad, mais aussi watchOS 8 pour l’Apple Watch. Évidemment, le Mac n’est pas en reste, et accueillera cet automne macOS Monterey ! Voici toutes ses nouveautés.

Non seulement la nouvelle itération majeure de macOS se dotera de la plupart des nouveautés introduits avec iOS 15, dont SharePlay pour partager ses contenus en FaceTime, Focus pour mieux se concentrer, et bien d’autres, mais Monterey propose une nouveauté majeure pour les fans de l’écosystème d’Apple : Universal Control.

Sous ce nom énigmatique se cache une fonction extrêmement pratique et plutôt bluffante. Dans la lignée de Continuité, Universal Control pousse l’écosystème à son paroxysme en vous permettant de faire fonctionner vos différents appareils Apple ensemble, sans la moindre action à faire. En bref, disposer un iPad auprès d’un Mac, et ils se reconnaîtront automatiquement entre eux. Vous pourrez glisser votre curseur et glisser-déposer des fichiers de l’un à l’autre simplement en déplaçant la souris vers l’appareil désiré. Encore mieux : vous pourrez déplacer votre souris à travers plusieurs appareils, depuis un iPad en passant par un MacBook jusqu’à un iMac !

De même, Apple introduit AirPlay to Mac, qui vous permettra dorénavant d’afficher l’écran de votre iPad sur votre Mac, alors que seul l’inverse était possible jusqu’à présent. Aussi, il sera possible d’utiliser AirPlay pour diffuser de la musique sur les enceintes d’un iMac, par exemple.

macOS Monterey marque également l’arrivée de Shortcuts, afin de créer des scénarios types sur votre ordinateur, comme sur iPhone. Shortcuts pour Mac reste compatible avec Automator, duquel il sera possible d’importer ses anciens scripts.

Enfin, Apple introduit un certain nombre de nouveautés du côté de Safari, qui se dote d’onglets repensés, devient encore plus rapide, toujours plus respectueux de votre vie privée, et plus ancré dans l’écosystème. Ainsi, vos extensions pour Safari sur Mac seront désormais disponibles sur votre iPhone et iPad !

macOS Montery sera disponible en version finale cet automne. La première bêta développeur est disponible dès aujourd’hui et les bêtas grands publics débarqueront en juillet.