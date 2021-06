La mini console Playdate sera finalement plus chère que prévu

Annoncée en 2019, la console de Panic sera bientôt disponible, avec non plus 12, mais 24 jeux inclus.

En ce début de mois de juin, Panic nous donne finalement des nouvelles de sa future console Playdate. Annoncée au départ au prix de 149 dollars, elle sera finalement vendue à 179 dollars, soit 30 dollars de plus que prévu. Ce changement s’explique notamment par la hausse du nombre de jeux inclus, qui passe de 12 à 24, mais pas seulement. En effet, l’entreprise a également été confrontée à la pénurie de composants qui affecte tous les fabricants du monde vidéoludique, et qui a rendu la fabrication de la console plus onéreuse qu’à l’origine.

Pour compenser le prix plus élevé, Panic a donc doublé le nombre de jeux mais aussi la capacité de stockage qui passe de 2 Go à 4 Go. Afin de revenir sur les dernières actualités concernant la console, et sur les informations de lancement, Panic organisera une conférence ce mardi 8 juin via sa chaîne Youtube. Vous aurez donc l’occasion d’en apprendre plus sur les détails de précommande de la console, ainsi qu’avoir un aperçu de la liste de jeux disponibles pour la première saison. La conférence pré-enregistrée durera 15 minutes au total.

Un projet en péril

Pour rappel, Playdate est une console miniature jaune vif proposée par la société Panic. Il s’agit d’une console huitième génération avec des commandes très simplistes et à l’allure rétro. Si Panic avait originellement prévu un stock de lancement de 20 000 consoles, on peut se demander si la pénurie de composants n’aura pas rendu cet objectif irréalisable. Ce n’est cependant pas la première difficulté que rencontre l’entreprise pour ce projet. En réalité, Playdate était attendue en 2020, mais la pandémie mondiale a retardé l’arrivée de la console et avait même menacé le futur de l’entreprise, qui avait fermé les portes de son usine pendant de nombreuses semaines.