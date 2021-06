Forfait mobile : RED by SFR est insolent, sa nouvelle offre à 5€ est folle

Vous cherchez un forfait mobile à un prix défiant toute concurrence. RED by SFR offre une triplette 20 Go, 60 Go et 130 Go à prix fou.

Le Best-of RED fait son grand retour, dans la plus grande surprise. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau forfait mobile avant l’été, vous devriez trouver votre bonheur chez RED by SFR. L’opérateur vient de dévoiler ce jeudi matin une nouvelle opération de grande ampleur. Quel que soit l’abonnement mobile, vous pouvez faire environ 50% de (vraies) économies.

Attention, ces offres sont éphémères : ce forfait mobile à prix cassé est valable jusqu’à dimanche soir. A tout moment, l’opérateur peut également décider de mettre un terme à cette opération. Si vous voulez profiter de cet excellent prix, vous avez tout intérêt à vous dépêcher. Dans tous les cas, vous avez ensuite 14 jours pour changer d’avis si le forfait ne vous convient pas (ce qui est peu probable compte tenu du rapport qualité prix).

Les forfaits mobiles à prix réduits

Indiscutablement, le forfait mobile qui sera le plus prisé est aussi le moins cher : il comprend les appels, SMS et MMS en illimité et 20 Go pour 5€ par mois. A cela, vous pouvez aussi profiter de 6 Go de data dans l’Union Européenne / DOM, ainsi que de l’application RED TV. Cette dernière vous permet d’accéder à toute une série de chaines TV depuis l’application mobile (ordinateur, tablette ou mobile).

S’il fallait trouver le forfait mobile avec le meilleur rapport qualité prix lors de cette opération Best-Of RED, ce serait l’abonnement avec 130 Go. Il est bien plus conséquent au niveau de la data et il vous permettra de tenir bien plus longtemps dans le temps. Avec les usages mobiles qui s’intensifient (vidéos, jeux, réseaux sociaux), mieux vaut anticiper l’avenir et bien s’équiper.

Au niveau du contenu, ce forfait mobile comprend les appels, SMS et MMS en illimité, 130 Go en France et 15 Go dans l’UE/DOM pour 12€ par mois (au lieu de 25€, c’est fou). Vous pouvez même opter pour une version 130 Go compatible avec le réseau ultra-rapide 5G à seulement 17€ par mois (au lieu de 30€). C’est la première fois que RED by SFR baisse le prix de son abonnement 5G, c’est une belle affaire.

Enfin, on trouve un forfait intermédiaire qui sera idéal pour ceux qui ne veulent pas dépenser plus de 10€ par mois. En l’occurrence, ce forfait comprend les appels, SMS et MMS illimités, 60 Go en France (et 9 Go dans l’UE/DOM) pour 8€ par mois. En temps normal, cette même offre est au prix de 15€ par mois.

Quel que soit le forfait mobile de RED by SFR que vous allez prendre, il est sans engagement. Autrement dit, l’opérateur ne vous bloque jamais. Vous pouvez donc résilier à tout instant sans aucun préavis. C’est une bonne manière de mettre toujours la pression sur l’opérateur et de le forcer à toujours rester très compétitif. S’il venait à augmenter son prix, vous pourriez donc résilier sans attendre.

RED by SFR explose les scores

D’un point de vue rapport qualité prix, tous les forfaits mobiles évoqués plus haut méritent d’être dans le Top 3 de notre comparateur. Ce sont les forfaits les plus agressifs que l’on ait pu voir dans les 5 dernières années. Si le français moyen utilisera plutôt la version intermédiaire (60 Go par mois), vous avez tout intérêt à profiter de l’offre avec 130 Go qui vous permettra de tenir sur les prochaines années. L’évolution des usages pousse à la consommation de data, vous ne pouvez pas trouver mieux ailleurs.

RED by SFR se montre arrangeant à tous les niveaux avec ses clients. Au moment de la souscription, tout se fait de manière automatique sur son site. Lorsque vous prenez un forfait mobile chez lui, vous pouvez garder votre numéro de téléphone (une procédure pour obtenir le code RIO ne prend que quelques minutes) sans aucun frais. Toute la gestion de votre abonnement se fait en ligne, ce qui justifie des prix aussi bas.

Cette opération Best-Of RED avait déjà été observée au courant du mois de mai dernier. Cela faisait quasiment 3 ans qu’on n’avait plus vu un forfait mobile à un prix aussi agressif. Pour ceux qui ont envie de changer d’abonnement et baisser leur facture, c’est vraiment un bon plan. Mais encore une fois, le temps est limité. Un compteur met en avant le temps jusqu’à échéance. Ne ratez pas cette opportunité avant l’été.

En parallèle de cette offre Best-Of RED sur le forfait mobile, sachez qu’il y a également une offre très agressive sur la box internet de l’opérateur. Il vous permet d’obtenir la fibre à un tarif ultra avantageux. Elle ne vous coûtera que 20€ mensuel, en sachant qu’elle offre un débit jusqu’à 1 Gb/s. A noter que ce prix n’a pas vocation à doubler ou tripler comme c’est le cas chez la concurrence.

Que ce soit le forfait mobile ou la box internet, les deux produits sont sans engagement. C’est le fer de lance de RED by SFR et il ne déçoit pas de ce point de vue-là. Vous avez donc tout à y gagner. D’ici à ce week-end, toute l’opération aura pris fin. En sachant que le coût des abonnements a eu tendance à grimper dans les dernières années (en raison du coût du déploiement de la 5G), c’est une offre assez inattendue.

Pour découvrir le Best-Of RED, c’est par ici :

