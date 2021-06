Razer dévoile un robot aspirateur… pour les océans !

Razer dévoile un nouveau partenariat avec une entreprise fabricant des robots dépollueurs des océans, basés sur l'intelligence artificielle.

À l’occasion de la Journée Mondiale des Océans, qui s’est tenue ce mardi 8 mai et pour laquelle nous vous avons concocté une petite sélection de jeux sur le thème marin, Razer a annoncé une collaboration avec la marque ClearBot. Si Razer est une référence en termes de matériel informatique et gaming de pointe, l’entreprise s’est plus récemment illustrée dans le domaine de l’écologie et de la préservation de l’environnement. Dans sa démarche #GoGreenWithRazer, un plan écologique sur 10 ans, Razer s’est engagé à aider les startups axées sur l’environnement en leur partageant sa technologie et ses outils. ClearBot est une entreprise qui est à l’origine de robots nettoyeur, ayant la capacité de reconnaître les déchets marins et de dépolluer les mers.

Patricia Liu, chef d’équipe chez Razer, a déclaré que « L’IA unique de ClearBot et sa technologie avancée d’apprentissage automatique donneront aux gouvernements et aux organisations du monde entier les moyens d’élargir leurs efforts en matière de développement durable. Nous encourageons vivement les autres startups innovantes à se rapprocher de Razer pour des opportunités de collaboration, car nous nous efforçons de faire du monde un endroit plus sûr pour les générations futures. »

Razer a donc engagé ses équipes de conception auprès de ClearBot, afin de leur permettre de transformer son prototype d’aspirateur en une version commercialisable. Côté spécificités, le robot utilise une intelligence artificielle pour détecter les déchets plastiques jusqu’à deux mètres et en ramasser jusqu’à 250 kg. Pour fonctionner, il n’a besoin de rien d’autre que d’énergie solaire.

Des nouveaux produits Sneki Snek disponibles

Razer a également donné des nouvelles de l’avancement de l’initiative Sneki Snek. Pour rappel, chaque accessoire de la gamme Sneki Snek acheté permet à Razer de planter des arbres. Initialement prévu à 100 000 arbres, Razer a revu son objectif à la hausse après le succès de sa mascotte en peluche et rêve désormais d’atteindre le million d’arbres plantés. Alors que le palier des 300 000 arbres a été atteint, l’entreprise dévoile deux nouveaux produits. Il s’agit d’un masque occultant pour les yeux ainsi que d’un tapis d’intérieur, adapté pour les fauteuils gaming et leurs roulettes. Vous pouvez les découvrir sur le site officiel de Razer.