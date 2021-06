Marvel : Doctor Strange 2 pourrait introduire la nouvelle Captain America

Si c'est Sam Wilson qui portera le bouclier dans Captain America 4, le film de Sam Raimi va introduire un personnage qui pourrait reprendre le flambeau dans le futur.

© Netflix

Endgame marquait la fin d’une ère, et le début d’une autre. Avec le long-métrage, la maison des idées tire un trait sur l’équipe originelle afin de se concentrer sur leur héritage. Si quelques-uns continueront d’évoluer dans le MCU, le but est à terme pour Disney d’introduire une nouvelle génération de Vengeurs. Cet héritage est d’ailleurs au cœur de Falcon et le Soldat de l’Hiver, avec Sam Wilson qui enfile le costume du justicier à la bannière étoilée. Les séries Hawkeye et She-Hulk devraient s’investir de la même mission et permettre ainsi aux personnages respectivement incarnés par Jeremy Renner et Mark Ruffalo de profiter du repos du guerrier.

Disney prépare également une série IronHeart, qui devrait assurer la relève de Tony Stark et s’imposer comme la nouvelle héroïne d’acier. Plus surprenant, le second opus de Doctor Strange pourrait tout autant impacter l’avenir du MCU en introduisant un nouveau protagoniste. Xochitl Gomez, jeune actrice qui a notamment joué dans The BabySitters Club pour Netflix, incarnera America Chavez. Le personnage, qui n’est pas inconnu des amateurs de comics est apparu pour la première fois en 2011 dans Vengeance #1. L’adolescente bénéficie d’incroyables pouvoirs et peut notamment créer des portails à travers le multivers et ses réalités alternatives. Son implication dans Doctor Strange : Into the Multivers of Madness n’est pas donc pas vraiment une surprise.

Pour autant, elle pourrait également annoncer la cohéxistance de plusieurs Captain America à l’avenir. Le personnage de papier, qui se fait appeler Miss America, évolue dans une dimension parallèle à celle de Steve Rogers et Sam Wilson et combat le crime aux côtés d’autres jeunes surhumains. Dans les comics, elle devient la nouvelle Captain America alors que Clint Barton (Hawkeye) fait un bon de trente ans dans le futur avec All New Hawkeye #3.

Si rien n’indique pour l’instant si c’est le chemin qu’empruntera le personnage sur le grand-écran, son introduction dans le film de Sam Raimi n’est sans doute pas une coïncidence. Cela pourrait être également pour Disney une occasion en or de la faire évoluer dans une série sur sa plateforme, aux côtés de Kate Bishop (Hawkeye), Riri Williams (IronHeart), Kamala Khan (Ms Marvel) et Jennifer Walters (She-Hulk). Aura-t-on droit à une version féminine des Avengers ? Il faudra sans doute patienter encore un peu pour le découvrir, la maison des idées compte bien garder secrets les détails des prochaines phases de son MCU.

En attendant, vous pouvez retrouver Loki dès maintenant sur Disney+. Notre critique de la série est à lire ici.

